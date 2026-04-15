Si costruiscono nuovi loculi

"Il nuovo blocco di loculi si è reso necessario per il fatto che occorrono nuovi loculi per le tumulazioni e prevede un incremento di 40 posti, venti per lato".

Aumentano le richieste di cremazione ma anche quelle di inumazione nei loculi o nelle tombe a pozzo. Il comune di Casorezzo ha così deciso di mettere in pista un progetto per la costruzione di nuovi spazi dedicati ai cari estinti del paese. "Il nuovo blocco di loculi - spiega l'assessore Fabio Balzarotti - si è reso necessario per il fatto che occorrono nuovi loculi per le tumulazioni e prevede un incremento di 40 posti, venti per lato". Come ha spiegato anche l'architetto Colombo autore della progettazione, si prevede anche la creazione di un ulteriore blocco di tombe a terra in quanto i posti stanno cominciando a rendersi necessari anche in quel caso. Il termine dei lavori è previsto per il periodo fine maggio- metà giugno. L'importo è di 130 mila Euro, dei quali 90 mila per la realizzazione dei loculi e gli altri per quella delle tombe a terra". Il sindaco Rosella Giola ha parlato di "attenzione per un luogo a noi tutti caro che cerchiamo di tenere al meglio con un atto dovuto al rispetto dei nostri cari".

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