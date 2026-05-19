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Israele e Palestina, capire il conflitto per cercare la pace

Venerdì 5 giugno, alla parrocchia di Gesù Crocifisso di Ravello, un incontro con il biblista don Massimiliano Scandroglio promosso dalla Comunità Pastorale Sant’Ambrogio di Parabiago.
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Per capire come si possa arrivare alla pace occorre conoscere da dove venga il conflitto. Delle origini dei contrasti tra Israele e Palestina e le speranze di concordia futura si parlerà venerdì 5 giugno alle 21 alla parrocchia di Gesù Crocifisso di Ravello in un incontro intitolato appunto "Israele -Palestina, ragioni del conflitto e speranze di pace". Organizzato dalla Comunità Pastorale Sant'Ambrogio di Parabiago, l'appuntamento avrà come relatore il biblista don Massimiliano Scandroglio.

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