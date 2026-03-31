Il coraggio di splendere: bellezza e forza oltre la malattia

Un laboratorio di skin care e make-up per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita.

Collaborare, fare rete e prendersi cura delle persone: è da qui che nasce “Il coraggio di splendere”, il progetto dedicato alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno. Un’iniziativa che unisce istituzioni, associazioni e realtà del territorio con un obiettivo chiaro: offrire momenti di benessere, condivisione e ritrovata fiducia in sé stesse.

Mercoledì sera il Sindaco Arconte Gatti, insieme all’Associazione “Cuore di Donna”, al Lions San Giorgio su Legnano e all’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago (Farmacia Comunale), ha presentato nel dettaglio il progetto, che prenderà forma presso il Centro Salute “Ambrosetti Calloni”. Un luogo che si trasformerà in uno spazio accogliente e protetto, pensato per accompagnare le partecipanti in un percorso che va oltre la cura medica.

Il laboratorio propone incontri di skin care e make-up, ma il suo significato è molto più profondo: non si tratta solo di imparare tecniche estetiche, ma di riscoprire la propria immagine, valorizzarsi e tornare a guardarsi con occhi nuovi. Un piccolo gesto, capace però di generare grande forza.

In un momento della vita segnato da fragilità e cambiamenti, iniziative come questa rappresentano un segnale concreto di vicinanza e attenzione. “Il coraggio di splendere” diventa così un invito a non smettere di prendersi cura di sé, a ritrovare sicurezza e a condividere emozioni con altre donne che stanno vivendo esperienze simili.

Determinante il contributo di Raffaella Ceravolo, che ha scelto di mettere a disposizione gratuitamente la propria professionalità, rendendo possibile un progetto che parla di solidarietà, sensibilità e comunità.

Un’iniziativa che conferma quanto, anche nei momenti più difficili, il territorio sappia rispondere con gesti concreti, trasformando la cura in relazione e la bellezza in un nuovo inizio.

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