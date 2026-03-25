Un percorso per imparare a prendersi cura degli amici a quattro zampe. Sabato il primo incontro tra informazione, confronto e buone pratiche.

Si è svolto sabato 21 marzo ad Arconate il primo appuntamento del percorso “A passeggio con il cane”, un’iniziativa promossa dal Comune per offrire ai cittadini un’occasione concreta di formazione e confronto sul benessere animale e sulla corretta gestione dei propri amici a quattro zampe.

Un momento partecipato e ricco di contenuti, che ha visto l’intervento di professionisti del settore come la Dott.ssa Monica Baldoni, medico veterinario esperto in comportamento, e la Dott.ssa Valentina Croci, nutrizionista e naturopata animale, entrambe di Cinoaskesis. Presente anche la PAL, con la vice presidente Maria Rita Crespi e la volontaria Silvia Valsecchi, a testimonianza dell’importanza del lavoro di rete sul territorio.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi fondamentali per una convivenza consapevole e serena con il proprio cane: dalla profilassi e le zoonosi, per comprendere i rischi e le buone pratiche di prevenzione, ai principi del benessere animale, fino al ruolo centrale dell’alimentazione. Particolare attenzione è stata dedicata proprio alla nutrizione, analizzando le differenze tra le varie tipologie di alimentazione e fornendo strumenti utili per leggere in modo corretto le etichette dei prodotti industriali.

Un’occasione preziosa, dunque, per acquisire conoscenze pratiche e rafforzare il legame con il proprio animale, nella consapevolezza che una buona relazione passa anche da informazione e responsabilità.

Il percorso proseguirà con un nuovo appuntamento in programma venerdì 24 aprile alle ore 20.45 all’auditorium di via Montello, dove cittadini e appassionati potranno continuare questo cammino di crescita condivisa.

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