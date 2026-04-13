meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 14°
Mar, 14/04/2026 - 23:50

data-top

mercoledì 15 aprile 2026 | ore 00:40

Torna la Bonsai Exhibition

Domenica 19 aprile in Piazza della Libertà la seconda edizione tra arte, natura e passione condivisa.
Ambiente - Bonsai

Ad Arconate è tempo di natura, cura e bellezza. Domenica 19 aprile la centralissima Piazza della Libertà ospiterà la seconda edizione della “Bonsai Exhibition”, un appuntamento che unisce appassionati, curiosi e professionisti attorno all’affascinante arte del bonsai.

Un’esposizione-mercato amatoriale pensata per avvicinare il pubblico a un mondo fatto di pazienza, equilibrio e rispetto per la natura. Tra le vie del centro sarà possibile ammirare piccole opere d’arte viventi, confrontarsi con esperti del settore e lasciarsi guidare alla scoperta di tecniche e segreti di questa antica disciplina.

L’evento sarà arricchito anche dalla presenza di “Radio Bonsai”, la radio online dedicata agli amanti del verde, e dal podcast “Il respiro degli alberi”, che racconterà storie, esperienze e curiosità legate al mondo delle piante e del bonsai.

Un’occasione per vivere il paese in modo diverso, riscoprendo il valore del tempo lento e della cura, in un’atmosfera accogliente e aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare l’organizzatore Roberto Marzola al numero 348 723 0617.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Falò virtuale per Arconate
IMG_1968.jpg
Tradizione e innovazione per il Falò di Sant'Antonio organizzato dal Gruppo Alpini di Arconate.
La storica Villa Maggiolini è tornata al suo splendore
Arconate_Inaugurazione Villa Maggiolini 2024
Domenica 21 aprile si è tenuto il taglio del nastro per Villa Maggiolini di Arconate, l’edificio storico risalente ai primi del ‘900, tornato allo splendore grazie ad un importante lavoro di ristrutturazione e finanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo.
'Cammina, guarda, ascolta'
Arconate / Eventi - 'Cammina, guarda, ascolta'
'Cammina, guarda, ascolta': con il circolo 'Busto Verde' di Legambiente e l'Amministrazione comunale di Arconate, una passeggiata nel Parco delle Roggie.

Invia nuovo commento