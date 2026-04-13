Torna la Bonsai Exhibition

Domenica 19 aprile in Piazza della Libertà la seconda edizione tra arte, natura e passione condivisa.

Ad Arconate è tempo di natura, cura e bellezza. Domenica 19 aprile la centralissima Piazza della Libertà ospiterà la seconda edizione della “Bonsai Exhibition”, un appuntamento che unisce appassionati, curiosi e professionisti attorno all’affascinante arte del bonsai.

Un’esposizione-mercato amatoriale pensata per avvicinare il pubblico a un mondo fatto di pazienza, equilibrio e rispetto per la natura. Tra le vie del centro sarà possibile ammirare piccole opere d’arte viventi, confrontarsi con esperti del settore e lasciarsi guidare alla scoperta di tecniche e segreti di questa antica disciplina.

L’evento sarà arricchito anche dalla presenza di “Radio Bonsai”, la radio online dedicata agli amanti del verde, e dal podcast “Il respiro degli alberi”, che racconterà storie, esperienze e curiosità legate al mondo delle piante e del bonsai.

Un’occasione per vivere il paese in modo diverso, riscoprendo il valore del tempo lento e della cura, in un’atmosfera accogliente e aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare l’organizzatore Roberto Marzola al numero 348 723 0617.

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