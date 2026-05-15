Petizione per riaprire la via Turbighina

Una petizione per chiedere la riapertura della via Turbighina: è quella che sta promuovendo un gruppo di cittadini di Nosate.

Una petizione per chiedere la riapertura della via Turbighina: è quella che sta promuovendo un gruppo di cittadini di Nosate. Un anno e mezzo da quando la strada al confine tra Castano Primo, Nosate, Lonate Pozzolo e Turbigo è stata chiusa (era il mese di dicembre del 2024); un anno e mezzo dopo “La situazione nel centro di Nosate (principalmente via Ponte di Castano, piazza Borromeo e via Roma) - spiegano i promotori della stessa petizione - sta diventando sempre più insostenibile. C’è, infatti, un incremento significativo del traffico, con le conseguenze che ne conseguono sia a livello di sicurezza, sia per quanto concerne la salute. Per questo ci siamo attivati con una raccolta firme e continueremo a far sentire la nostra voce”. I referenti della petizione, quindi, saranno il 24 maggio dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Borromeo, mentre il 31 maggio, sempre negli stessi orari, nell’area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda. “Vogliamo sottolineare che l’iniziativa non persegue alcuna finalità politica e non è appoggiata da nessun gruppo interno o esterno al consiglio comunale - concludono”.

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