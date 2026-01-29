meteo-top

Si impara la difesa

"Come posso sentirmi più sicura nella mia vita quotidiana?", spiega il maestro Fausto Merlotti. Un corso di autodifesa fisica di base promosso da Karate Shotokan Arconate - Cuggiono.
Cuggiono - Corso di autodifesa 2026

Dalla prevenzione alla gestione della paura e fino alla difesa fisica di base: tre obiettivi chiari e precisi per il corso gratuito di difesa personale (per tutte le donne dai 16 anni in su) organizzato dal Karate Shotokan Arconate - Cuggiono, in collaborazione con il Comune, che ha preso il via lo scorso 12 gennaio nella palestra delle scuole Medie cuggionesi. “Questa iniziativa nasce da una domanda molto semplice, ma importante: come posso sentirmi più sicura nella mia vita quotidiana? - spiega il maestro Fausto Merlotti, cintura nera 6° Dan - E proprio attraverso il corso vogliamo provare a dare una risposta concreta, senza promesse irrealistiche e senza creare illusioni. Partiamo subito da un punto fondamentale: qui non vogliamo trasformare nessuna in supereroina, né tantomeno si impara a combattere contro chiunque, ma vogliamo trasmettere nelle partecipanti consapevolezza, prevenzione e gestione delle situazioni di rischio”. In totale, allora, 10 o 11 lezioni, pensate per essere accessibili a tutte, indipendetemente dall’età, dalla forma fisica o dall’esperienza sportiva. “Non serve, alla fine, essere ‘portate’; non serve aver mai fatto arti martiziali; non serve essere forti - conclude - Serve solo la volontà di imparare qualcosa di utile per se stesse. Un corso che è anche uno spazio di condivisione. Un luogo sicuro, senza giudizio, dove sbagliare è permesso, fare domande è incoraggiante e ognuna può procedere con i propri tempi. Non ci sono competizioni e confronto; c’è rispetto”.

