Si impara la difesa

"Come posso sentirmi più sicura nella mia vita quotidiana?", spiega il maestro Fausto Merlotti. Un corso di autodifesa fisica di base promosso da Karate Shotokan Arconate - Cuggiono.

Dalla prevenzione alla gestione della paura e fino alla difesa fisica di base: tre obiettivi chiari e precisi per il corso gratuito di difesa personale (per tutte le donne dai 16 anni in su) organizzato dal Karate Shotokan Arconate - Cuggiono, in collaborazione con il Comune, che ha preso il via lo scorso 12 gennaio nella palestra delle scuole Medie cuggionesi. “Questa iniziativa nasce da una domanda molto semplice, ma importante: come posso sentirmi più sicura nella mia vita quotidiana? - spiega il maestro Fausto Merlotti, cintura nera 6° Dan - E proprio attraverso il corso vogliamo provare a dare una risposta concreta, senza promesse irrealistiche e senza creare illusioni. Partiamo subito da un punto fondamentale: qui non vogliamo trasformare nessuna in supereroina, né tantomeno si impara a combattere contro chiunque, ma vogliamo trasmettere nelle partecipanti consapevolezza, prevenzione e gestione delle situazioni di rischio”. In totale, allora, 10 o 11 lezioni, pensate per essere accessibili a tutte, indipendetemente dall’età, dalla forma fisica o dall’esperienza sportiva. “Non serve, alla fine, essere ‘portate’; non serve aver mai fatto arti martiziali; non serve essere forti - conclude - Serve solo la volontà di imparare qualcosa di utile per se stesse. Un corso che è anche uno spazio di condivisione. Un luogo sicuro, senza giudizio, dove sbagliare è permesso, fare domande è incoraggiante e ognuna può procedere con i propri tempi. Non ci sono competizioni e confronto; c’è rispetto”.

