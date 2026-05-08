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domenica 10 maggio 2026 | ore 11:06

Continuità Assistenziale: attivi gli ambulatori di Castano Primo e Cuggiono

Un servizio importante per il territorio, con accesso tramite il numero unico 116117 e orari dedicati nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore serali.
Generica - Medico di base

Novità e conferme per il servizio di Continuità Assistenziale, l’ex Guardia Medica, sul territorio del Castanese. Restano infatti attivi gli ambulatori di Castano Primo e Cuggiono, punti di riferimento per i cittadini che necessitano di assistenza sanitaria non urgente negli orari in cui il medico di famiglia non è disponibile.

A Castano Primo, il servizio è operativo nella Casa di Comunità di via Moroni 12, con apertura il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20, con ultimo accesso alle 19.30.

A Cuggiono, invece, l’ambulatorio si trova nella Casa di Comunità all’interno dell’Ospedale, in via Badi 4 (Padiglione 57). Qui il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, con ultimo accesso alle 23.30, oltre che il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20.

Per accedere alla Continuità Assistenziale è necessario contattare preventivamente il numero unico 116117. L’accesso sarà infatti mediato dalla Centrale UNI.CA, che indirizzerà i cittadini verso il servizio più adeguato in base alle necessità segnalate.

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