Regione: 3,5 milioni all'Asst Ovest Milanese

Abbiategrasso, Cuggiono, ma anche Busto Garolfo, Castano Primo e Gaggiano. Regione Lombardia ha stanziato 3.500.000 euro per arricchire la dotazione strumentale e fornire nuove apparecchiature sanitarie ad ospedali e presidi socio-sanitari nel territorio dell’Asst Ovest Milanese. Si tratta di decine e decine di nuovi macchinari, ecografi, holter, elettrocardiografi, microscopi, spirometri, ecotomografi, barelle, defibrillatori. L’intervento consentirà di rafforzare in maniera significativa la capacità di intervento e di cura delle strutture sanitarie (ospedaliere e di altro genere) attive sul territorio. “Questo ulteriore e importante stanziamento di fondi dimostra quanto sia importante, per Regione Lombardia, la sanità territoriale”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Christian Garavaglia. “Dopo i 61 milioni per la riduzione delle liste d’attesa ora interveniamo sui presidi che i nostri cittadini frequentano ogni giorno. Abbiamo assunto un impegno preciso all’inizio di questa nuova legislatura in Lombardia: fornire risposte concrete ai bisogni sanitari dei cittadini lombardi, migliorare ancor di più servizi e prestazioni, a vantaggio di tempi ed efficacia delle cure ai pazienti, per una migliore qualità della vita e con trattamenti sempre più rispondenti all’evoluzione del comparto sanitario e patologico. Sono certo che Asst Ovest Milanese, che coordina la sanità pubblica per centinaia di migliaia di persone, sarà ancora di più all’altezza della sfida sanitaria quotidiana. Dal canto nostro, in Regione Lombardia, continuiamo e continueremo a fornire risposte concrete, reali, verificabili, al bisogno di salute e di cura. Sarà un impegno costante di questo e dei prossimi anni. Questi investimenti riguardano tutto il territorio lombardo, a titolo esemplificativo ricordo che per l’ASST Niguarda sono previsti 4,5 milioni, per il Sacco 3,3 milioni, per IRCCS Tumori 1,5 milioni, per l’ASST Melegnano e Martesana 1,6 milioni, per l’ASST Santi 3 milioni, per l’ASST Rhodense 1,8 milioni”, conclude il capogruppo Garavaglia.

