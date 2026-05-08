Radici profonde e amicizia

I 50 anni del CAI e i 45 del Rifugio Majerna. Una giornata speciale tra memoria, volontariato e legami autentici, con la firma del Patto di Amicizia tra Boffalora sopra Ticino e Carcoforo.

Grande partecipazione e tanta emozione a Boffalora sopra Ticino per i festeggiamenti dedicati ai 50 anni della sezione CAI cittadina e ai 45 anni del Rifugio Boffalora G.P. Majerna di Carcoforo. Un anniversario importante che ha riunito volontari, amministratori e cittadini nel segno della memoria, della riconoscenza e della condivisione.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stata il sindaco Sabina Doniselli, che ha ricordato il valore umano e sociale costruito in mezzo secolo di attività: “Una storia fatta di dedizione, volontariato e autentici rapporti umani”.

Un pensiero speciale è stato rivolto ai tanti volontari che, nel corso degli anni, hanno dedicato tempo ed energie alla crescita della sezione CAI e alla cura del rifugio alpino, diventato nel tempo un simbolo concreto di collaborazione e amicizia tra comunità diverse ma profondamente unite dagli stessi valori. Non solo montagna e sport, dunque, ma anche solidarietà, spirito di appartenenza e amore per il territorio.

Durante la giornata è stato ricordato anche il contributo di tutte quelle persone che oggi non ci sono più, ma che hanno lasciato un segno importante nella storia del CAI boffalorese e del Rifugio Majerna, contribuendo a mantenere vivo quel senso di comunità che ancora oggi rappresenta uno degli aspetti più preziosi dell’associazione.

Momento particolarmente significativo è stata poi la sottoscrizione del Patto di Amicizia tra il Comune di Boffalora sopra Ticino e il Comune di Carcoforo. Un passaggio istituzionale che arriva proprio nell’anno dei festeggiamenti e che vuole dare valore ufficiale a un rapporto nato e cresciuto nel tempo grazie all’esperienza condivisa del CAI e del rifugio.

“Non abbiamo inventato nulla – ha spiegato il sindaco Doniselli – ma abbiamo voluto riconoscere e valorizzare qualcosa che già esiste da tanti anni e che rappresenta un patrimonio prezioso per entrambe le comunità”.

Presenti anche il sindaco di Carcoforo Vittorio Bertolini e il vicesindaco Gianluca Senno, ringraziati dall’Amministrazione comunale per aver condiviso questo importante momento di amicizia e collaborazione.

Una giornata intensa e sentita, conclusa con il ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato l’evento e curato il momento conviviale, rendendo ancora più forte quel clima di familiarità e partecipazione che da sempre accompagna la storia del CAI di Boffalora. Un anniversario che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici.

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