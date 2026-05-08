Calcio, inclusione e amicizia

La Juniores della Zeta Milano e l’ASD Ticino Cuggiono insieme in campo. Domenica 10 maggio una partita speciale con squadre miste tra giovani calciatori e ragazzi con disabilità: al centro i valori autentici dello sport.

Una giornata di sport, ma soprattutto di inclusione, amicizia e condivisione. Domenica 10 maggio la Juniores della Zeta Milano e l’ASD Ticino Cuggiono saranno protagoniste di un’iniziativa speciale pensata per abbattere le barriere e mettere al centro le persone.

I giovani della squadra guidata dal noto presidente e content creator ZW Jackson scenderanno infatti in campo insieme a una squadra di ragazzi con disabilità, formando gruppi misti per vivere una partita dal significato profondo, che andrà ben oltre il semplice risultato sportivo.

Sarà un’occasione per condividere emozioni, costruire relazioni e riscoprire i valori più autentici del calcio: rispetto, empatia, collaborazione e sostegno reciproco. Un’esperienza importante per tutti i partecipanti, ma soprattutto per i ragazzi coinvolti, che potranno sentirsi protagonisti di una giornata speciale da vivere insieme ai coetanei.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: dimostrare concretamente come lo sport possa diventare uno strumento di inclusione sociale, capace di creare legami e regalare momenti di vera gioia. Un piccolo grande gesto che testimonia come il calcio, quando vissuto con il cuore, sappia unire persone diverse e trasformarsi in una straordinaria occasione di crescita umana.

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