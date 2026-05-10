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mercoledì 13 maggio 2026 | ore 18:03

Auto contro la cappella della Madonna del Rosario

L’incidente stanotte a Cuggiono. Auto contro la cappella della Madonna del Rosario. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.
Cuggiono - Vigili del fuoco sul posto

Intervento, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica, dei vigili del fuoco a Cuggiono in via San Rocco lungo la SP 117. Una vettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro la cappella della Madonna del Rosario. Miracolosamente illeso il conducente della vettura, un giovane milanese di 22 anni. I vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e recuperare il dipinto. Sul posto anche i carabinieri a cui spetterà il compito di stabilire le cause dell'incidente.

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