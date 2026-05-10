L’incidente stanotte a Cuggiono. Auto contro la cappella della Madonna del Rosario. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Intervento, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica, dei vigili del fuoco a Cuggiono in via San Rocco lungo la SP 117. Una vettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro la cappella della Madonna del Rosario. Miracolosamente illeso il conducente della vettura, un giovane milanese di 22 anni. I vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e recuperare il dipinto. Sul posto anche i carabinieri a cui spetterà il compito di stabilire le cause dell'incidente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!