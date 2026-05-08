La Futura Volley riparte da coach Michele Marchiaro

Il tecnico laureato in Psicologia, vanta una carriera ricca di esperienze e risultati positivi.

Competenza, determinazione e mentalità vincente: la Futura Volley Giovani riparte da Michele Marchiaro! Il coach piemontese classe 1973 è stato scelto per scrivere un nuovo capitolo nella storia del club di Busto Arsizio, ancora più ambizioso. Marchiaro rappresenta una scelta forte ed è il profilo giusto per provare ad alzare ulteriormente l’asticella in casa biancorossa.

Il tecnico laureato in Psicologia, vanta una carriera ricca di esperienze e risultati positivi; a partire dal 2005, quando è entrato a far parte dello staff del Vicenza, lavorando fianco a fianco con Manuela Benelli, palleggiatrice e capitana della Nazionale, oltre che vincitrice di undici scudetti consecutivi con la maglia di Ravenna. Con la formazione veneta, Marchiaro ha messo in bacheca tre scudetti giovanili: tutti vinti con l’Under 18 femminile nel 2006, 2008 e 2010. Risultati che lo hanno poi portato a compiere il grande salto, approdando nel settore giovanile del Vero Volley Monza. Nel 2013/14 ha guidato la B1 e l’Under 18 dell’Asti Doc. Nella stagione 2014/2015 ha allenato la serie B1 e l’Under 18 della Junior Casale, per poi approdare a Biella. Di grande valore il successivo triennio vissuto al CUS Collegno, club con il quale ha conquistato una promozione in A2 (nel 2016/2017) e due qualificazioni ai playoff (stagione 2017/2018 e 2018/2019). Nel 2019, infine, il passaggio a Pinerolo, dove Marchiaro è rimasto per quasi sette anni (fino all’interruzione del rapporto lo scorso novembre), facendo la storia del club piemontese, grazie alla promozione in serie A1 conquistata al termine della stagione 2021/22.

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