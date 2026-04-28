Rinascente si veste di cinema: a Milano arriva l’universo de “Il Diavolo veste Prada 2”

Per il FuoriSalone 2026 le vetrine e gli spazi dello store di Piazza Duomo diventano la redazione di Runway tra moda, scenografie e installazioni immersive.

Nel cuore della Design Week milanese, Rinascente Milano sceglie di sorprendere ancora una volta il pubblico con un progetto capace di unire moda, spettacolo e cultura pop. Dal 14 aprile al 4 maggio, infatti, gli spazi dello storico department store ospitano un’esperienza immersiva ispirata a Il Diavolo veste Prada 2, attesissimo sequel in arrivo nelle sale italiane il prossimo 29 aprile.

Un allestimento che coinvolge l’intero edificio affacciato su Piazza Duomo, trasformando uno dei luoghi simbolo dello shopping milanese in una vera e propria scenografia cinematografica. Le iconiche vetrine della Rinascente sono state completamente ripensate per richiamare l’estetica e l’immaginario del film, mentre la facciata si illumina di rosso, omaggiando uno dei colori simbolo della celebre commedia.

A catturare immediatamente l’attenzione dei passanti sono soprattutto due gigantesche décolleté rosse, alte quasi quattro metri, realizzate in collaborazione con Stefano Seletti. Un’installazione monumentale che diventa inevitabilmente uno dei punti fotografici più curiosi e condivisi del FuoriSalone 2026.

Il cuore dell’esperienza prende vita al piano -1, nell’area Air Snake, da tempo dedicata ai progetti più creativi e sperimentali dello store. Qui i visitatori vengono accompagnati all’interno della celebre redazione di Runway, la rivista di moda protagonista della saga cinematografica. Una passerella rossa introduce agli ambienti più iconici del film: dall’ufficio di Miranda Priestly al guardaroba della redazione, fino a un set fotografico che permette ai visitatori di sentirsi protagonisti della copertina del magazine.

L’iniziativa punta su una formula immersiva e partecipativa, capace di trasformare il pubblico in parte integrante della narrazione. Installazioni interattive, scenografie da vivere e spazi pensati per essere condivisi rendono il percorso un’esperienza che unisce design, moda e intrattenimento in perfetto stile milanese.

A completare il progetto arriva anche una capsule collection di T-shirt in edizione limitata, proposta in formato blind box e ispirata alle frasi più celebri del primo capitolo del film. Un appuntamento ormai atteso durante ogni Design Week, che anche quest’anno conferma Milano come capitale internazionale della creatività e delle contaminazioni tra mondi diversi.

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