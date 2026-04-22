Il palcoscenico del Fuorisalone

Ex fabbriche, palazzi storici e spazi inediti aprono al pubblico: 12 luoghi simbolo di un’edizione più immersiva; ma sono tantissimi i distretti e le opportunità del Fuorisalone.

Milano vive una nuova, intensa settimana di creatività. Dal 20 al 26 aprile il Fuorisalone trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso, capace di unire design, arte e innovazione in un racconto urbano che coinvolge quartieri, cortili e architetture spesso inaccessibili. Non solo eventi, ma un’esperienza collettiva che ogni anno cresce e si rinnova, portando cittadini e visitatori alla scoperta di una Milano inedita. Tra le anticipazioni più interessanti di questa edizione spiccano dodici luoghi simbolo, selezionati per raccontare il volto più sperimentale della Design Week. Si parte da Villa Pestarini, residenza anni Trenta progettata da Franco Albini, che apre per la prima volta al pubblico diventando uno dei cuori di ALCOVA insieme all’ex Ospedale Militare di Baggio. Qui il dialogo tra storia e contemporaneità prende forma anche attraverso installazioni firmate da grandi nomi come Patricia Urquiola per Cassina. La città si riscopre anche attraverso spazi iconici come la Piscina Romano, che accoglie un’installazione immersiva dedicata al vetro contemporaneo, o attraverso edifici in trasformazione come Palazzo Galbani, dove approda per la prima volta a Milano la fiera internazionale Paris Internationale. Accanto a questi, si inserisce il fascino senza tempo di Palazzo Acerbi, tra storia e leggenda, che ospita una nuova collezione di H&M HOME in collaborazione con Kelly Wearstler. Non mancano le icone architettoniche: la Torre Velasca, simbolo del modernismo milanese, accoglie un’esposizione dedicata al modernismo polacco, mentre la Fabbrica Sassetti, ex opificio degli anni Trenta, diventa il cuore dell’Isola Design Festival con progetti che spaziano tra sostenibilità, artigianato e sperimentazione. Il Fuorisalone 2026 guarda anche al rinnovamento degli spazi commerciali e culturali: lo storico universo di Fornasetti si presenta con un restyling completo dello store di Corso Venezia, mentre la piattaforma curatoriale DEORON anima gli spazi industriali di Factory Eleven con oltre 50 designer internazionali. Grande attenzione anche alla dimensione culturale e riflessiva del design: nel complesso di Santa Maria delle Grazie, il simposio Prada Frames curato da Formafantasma invita a interrogarsi sul ruolo delle immagini nella società contemporanea, unendo pensiero critico e patrimonio storico. Tra le novità più attese, Superstudio Village debutta nel quartiere Bovisa come spazio rigenerato dedicato ai giovani designer, mentre nel cuore della città Poliform Piazza della Scala inaugura un nuovo showroom nell’ex Palazzo Trussardi, pensato come esperienza immersiva tra design e convivialità. Chiude il percorso uno dei progetti più originali: il Mua Mua Hotel firmato Tom Dixon, che trasforma un edificio storico in un micro-hotel esperienziale, capace di unire ospitalità e design in un format destinato a durare oltre la Design Week.

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