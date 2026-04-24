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Magnago e Bienate al voto: tutti i candidati

Magnago e Bienate al voto: dopo l'ufficialità dei candidati sindaci è il momento di conoscere tutti i candidati delle tre liste 'in corsa'.
Magnago - Municipio

Magnago e Bienate al voto: dopo l'ufficialità dei candidati sindaci è il momento di conoscere tutti i candidati delle tre liste 'in corsa'.

SIAMO MAGNAGO E BIENATE - GILBERTO CIMMINO SINDACO

Candidato Sindaco: Gilberto Cimmino.
Candidati Consiglieri: Massimo Riondato, Valentina Fasani, Antonio Pagani, Giuseppe Celentano, Federica Berlanda, Paolo Bonini, Franco Piantanida, Andrea Scampini, Giancarla Caravelli, Emanuele Brunini, Nicodemo Filippelli e Elena Cardini.

GIANLUCA MARTA SINDACO - MAGNAGO E BIENATE (PER IL FUTURO)
Candidato sindaco: Gianluca Marta
Candidati consiglieri: Carla Picco, Massimo Rogora, Federica Berretti, Eleonora Grassi, Francesco Quagliata, Andrea Vacirca, Lorena Ziprandi, Leonardo Fassi, Silvano De Bernardi, Fabio Alfano, Raffaella Pariani e Romina Colombo.

AMMINISTRARE INSIEME 5.0 CON IL CENTRO DESTRA (CERIOTTI SINDACO)
Candidato sindaco: Mario Ceriotti.
Candidati consiglieri: Valentina Crespi, Sara Giannoni, Tiziana Giordano, Luciana La Torre, Damiano Piero Lombardi, Francesco Gaetano Pastori, Edoardo Picco, Maria Grazia Ragona, Antonio Ranghino, Alberto Maria Rivolta, Rocco Tavella e Daniela Zanoni.

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