Milano / Malpensa
Giovani On Air, la voce dei ragazzi che guarda al futuro
Grande soddisfazione per il progetto “Giovani On Air”, realizzato in collaborazione con Radio Magenta, che ha coinvolto oltre 100 studenti degli istituti Istituto Bramante, Istituto Quasimodo e IPSIA, confermando un’annata particolarmente positiva e ricca di stimoli.
I giovani partecipanti si sono distinti per originalità e creatività nella realizzazione di contenuti radiofonici, affrontando con entusiasmo temi vicini al loro vissuto. Un percorso che ha saputo unire competenze tecniche e capacità espressive, offrendo ai ragazzi uno spazio autentico in cui raccontarsi, senza la pressione della valutazione scolastica.
Un’esperienza che si è rivelata preziosa non solo sul piano formativo, ma anche umano, capace di stimolare il confronto, l’ascolto e il lavoro di squadra. La radio, in questo contesto, si è confermata uno strumento ancora attuale e potente, in grado di parlare alle nuove generazioni con linguaggi freschi e coinvolgenti.
“Il progetto Giovani On Air rappresenta un’esperienza fondamentale per avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione, offrendo loro uno spazio autentico di espressione, creatività e crescita personale. Un sentito ringraziamento va ai ragazzi coinvolti e ai professionisti di Radio Magenta, che con competenza e passione hanno saputo trasmettere ai giovani il valore della radio come strumento di comunicazione capace di evolversi e restare attuale anche nell’era digitale”, ha commentato l’assessore ai Giovani Mariarosa Cuciniello.
“Giovani On Air” si conferma così un progetto capace di lasciare il segno, costruendo ponti tra scuola e territorio e dando voce, in modo concreto, al talento e alle idee delle nuove generazioni.
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