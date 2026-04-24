Giovani On Air, la voce dei ragazzi che guarda al futuro

Oltre 100 studenti coinvolti con Radio Magenta: creatività, espressione e nuove competenze.

Grande soddisfazione per il progetto “Giovani On Air”, realizzato in collaborazione con Radio Magenta, che ha coinvolto oltre 100 studenti degli istituti Istituto Bramante, Istituto Quasimodo e IPSIA, confermando un’annata particolarmente positiva e ricca di stimoli.

I giovani partecipanti si sono distinti per originalità e creatività nella realizzazione di contenuti radiofonici, affrontando con entusiasmo temi vicini al loro vissuto. Un percorso che ha saputo unire competenze tecniche e capacità espressive, offrendo ai ragazzi uno spazio autentico in cui raccontarsi, senza la pressione della valutazione scolastica.

Un’esperienza che si è rivelata preziosa non solo sul piano formativo, ma anche umano, capace di stimolare il confronto, l’ascolto e il lavoro di squadra. La radio, in questo contesto, si è confermata uno strumento ancora attuale e potente, in grado di parlare alle nuove generazioni con linguaggi freschi e coinvolgenti.

“Il progetto Giovani On Air rappresenta un’esperienza fondamentale per avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione, offrendo loro uno spazio autentico di espressione, creatività e crescita personale. Un sentito ringraziamento va ai ragazzi coinvolti e ai professionisti di Radio Magenta, che con competenza e passione hanno saputo trasmettere ai giovani il valore della radio come strumento di comunicazione capace di evolversi e restare attuale anche nell’era digitale”, ha commentato l’assessore ai Giovani Mariarosa Cuciniello.

“Giovani On Air” si conferma così un progetto capace di lasciare il segno, costruendo ponti tra scuola e territorio e dando voce, in modo concreto, al talento e alle idee delle nuove generazioni.

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