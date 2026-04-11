‘SiAmo Magnago e Bienate’ e Lega insieme al voto

Elezioni: i “giochi” a Magnago e Bienate sono tutt’altro che chiusi. Perché proprio nella serata di sabato ecco l’ufficialitá dell’accordo tra la lista civica ‘SiAmo Magnago e Bienate’ con il candidato Gilberto Cimmino e la Lega Lombardia Salvini - Magnago Bienate, che uniscono così le forze sulla base di un accordo programmatico condiviso.

Elezioni: i “giochi” a Magnago e Bienate sono tutt’altro che chiusi. Perché proprio nella serata di sabato ecco l’ufficialitá dell’accordo tra la lista civica ‘SiAmo Magnago e Bienate’ con il candidato Gilberto Cimmino e la Lega Lombardia Salvini - Magnago Bienate, che uniscono così le forze sulla base di un accordo programmatico condiviso. “Le due formazioni, che hanno già percorso insieme quattro anni di impegno civico e politico sul territorio, si ritrovano oggi nel progetto comune per il futuro di Magnago e Bienate. L’intesa si fonda su obiettivi concreti legati all'attenzione alle famiglie, sicurezza, sviluppo economico e del commercio locale, sostenibilità ambientale e rafforzamento del tessuto associativo e comunitario - si legge nella comunicazione sulla pagina Facebook di ‘SiAmo Magnago e Bienate’ - In questo quadro, le liste condividono che Gilberto Cimmino rappresenti il miglior candidato sindaco per la comunità. La sua preparazione manageriale, la capacità di coordinare progetti complessi e la leadership consolidata sono considerate asset fondamentali per guidare una nuova stagione amministrativa aperta ed efficace. Il gruppo che si candida alle prossime comunali si presenta come un contenitore unitario, capace di unire esperienze amministrative consolidate con nuove prospettive e competenze, per garantire un ascolto più ampio ai cittadini e alle diverse realtà presenti sul territorio. La lista si chiamerà SiAmo Magnago e Bienate e sarà completata con due nuovi candidati già ben conosciuti, che hanno lavorato con il gruppo in passato”. “L'unione del gruppo e la voglia di mettersi a disposizione sono i nostri principi. Con entusiasmo accogliamo chi ha sposato questi valori dando forza al progetto" la dichiarazione di Gilberto Cimmino.

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