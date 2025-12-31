Candiani dopo le dimissioni: “Segnali chiari al gruppo”

Che cosa è successo e cosa sta succedendo a Magnago? Il giorno dopo le dimissioni, è lo stesso sindaco Dario Candiani a parlare.

Che cosa è successo e cosa sta succedendo a Magnago? Il giorno dopo le dimissioni, è lo stesso sindaco Dario Candiani a parlare: “Una decisione certamente sofferta, pensando al paese e ai miei concittadini, ma una decisione che non è arrivata così per caso - spiega - Come scritto nella comunicazione ufficiale tutto è dettato dall’impossibilità a proseguire la carica in maniera serena, costruttiva e finalizzata al bene dei miei cittadini”. Più nello specifico il dimissionario primo cittadino ci tiene a precisare come sono venuti meno alcuni punti per lui fondamentali: collaborazione, condivisione e lavoro di squadra. “Già nei mesi e nelle scorse settimane avevo dato al gruppo dei segnali chiari in tale senso - continua Candiani - Non ho mai tenuto nascosto nulla, provando a far capire che in questo modo non stava funzionando. Fino alla decisione presa nelle scorse ore di rassegnare appunto le dimissioni. Ritirarle? In questo momento solo ad una condizione: che venga azzerata l’attuale giunta comunale e si riparta con una nuova squadra di governo”.

