Cimmino candidato Sindaco

La lista “Siamo Magnago e Bienate” ufficializza la candidatura: esperienza, radicamento e lavoro di squadra al centro del progetto.

A Magnago e Bienate inizia a prendere forma il percorso verso le elezioni comunali del 2026. La lista civica “Siamo Magnago e Bienate” ha annunciato la candidatura di Gilberto Cimmino alla carica di sindaco, aprendo ufficialmente una nuova fase del dibattito politico locale.

Imprenditore del territorio, marito e padre di due figli, Cimmino si presenta come una figura profondamente legata alla realtà cittadina. La sua scelta nasce – spiegano i promotori della lista – dalla volontà di mettere competenze professionali ed esperienza maturata nel mondo associativo al servizio della comunità, con l’obiettivo di costruire un’amministrazione capace di ascoltare e di tradurre le esigenze dei cittadini in azioni concrete.

Il progetto civico si fonda su alcuni punti chiave: senso di appartenenza, partecipazione attiva, presenza costante sul territorio e spirito di squadra. L’idea è quella di un Comune percepito come “casa comune”, dove ogni frazione e ogni realtà locale possano sentirsi parte integrante delle scelte amministrative. Non un uomo solo al comando, ma un gruppo coeso di persone con competenze diverse e ruoli ben definiti, in grado di affrontare con metodo e pragmatismo le sfide dei prossimi anni.

«La candidatura è il risultato di un percorso condiviso», ha sottolineato Cimmino, ribadendo come l’esperienza maturata nelle associazioni abbia rafforzato la convinzione che solo il lavoro di squadra possa portare risultati duraturi. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il Comune più efficiente, vicino ai cittadini e attento alle diverse sensibilità del territorio.

Con questo annuncio si apre dunque una nuova stagione per la politica locale, che nei prossimi mesi entrerà nel vivo del confronto programmatico. Per “Siamo Magnago e Bienate” il 2026 rappresenta l’occasione per avviare un percorso di rinnovamento fondato su concretezza, ascolto e responsabilità condivisa.

