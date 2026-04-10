Al via la proposta “Bella Fra!”

Presentazione a Milano per responsabili e coordinatori: uno sguardo a san Francesco per educare alla fraternità.

Dopo Pasqua, negli oratori si inizia già a respirare aria d’estate. È il tempo della preparazione dell’Oratorio estivo, uno degli appuntamenti più attesi da bambini, ragazzi e animatori. Sabato 11 aprile, a Milano, presso la sede della Fondazione Oratori Milanesi, verrà presentata ufficialmente la proposta educativa 2026 dal titolo “Bella Fra! – Guardate a Lui e sarete raggianti”.

Un progetto che guarda lontano, ma con radici profonde: l’edizione di quest’anno si ispira infatti alla figura di san Francesco d’Assisi, nel ricordo degli 800 anni dalla sua morte. Una scelta che punta a riportare al centro il valore della fraternità, vissuta con semplicità, autenticità e gioia, nello stile tipico degli oratori ambrosiani.

La giornata di presentazione sarà rivolta in particolare a responsabili e coordinatori, chiamati a guidare la preparazione delle attività estive nei rispettivi oratori. Alle 9 sarà possibile accedere al punto vendita dedicato, dove saranno disponibili i kit dell’Oratorio estivo 2026: materiali utili per l’organizzazione, come il manuale e il libretto di preghiera, insieme agli elementi simbolici della proposta, tra cui la bandiera “Bella Fra!” e le magliette ufficiali per ragazzi e animatori.

Alle 10, nel Salone Pio XII, entrerà nel vivo l’incontro con la presentazione dei contenuti educativi, della struttura delle settimane e delle opportunità offerte dai materiali. Un momento importante per fornire strumenti concreti e indicazioni operative a chi, nelle comunità, avrà il compito di trasformare il progetto in esperienza viva, coinvolgendo animatori e partecipanti.

I testi e i materiali saranno progressivamente resi disponibili anche online, sul sito dedicato, per accompagnare passo dopo passo il lavoro di preparazione. La mattinata si concluderà alle 12, lasciando spazio all’entusiasmo e alla voglia di mettersi in gioco.

L’Oratorio estivo si conferma così non solo come un’esperienza ricreativa, ma come un percorso educativo capace di lasciare il segno. E quest’anno, con lo sguardo rivolto a san Francesco, l’invito è chiaro: riscoprirsi fratelli, per costruire insieme comunità più luminose e accoglienti.

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