Nuovi mezzi per Azzurra Soccorso

Due ambulanze e un’auto entrano in servizio durante la Festa di primavera. Un passo concreto per rafforzare il presidio sanitario al servizio della comunità.

Un momento di festa, ma soprattutto un segnale importante per tutto il territorio. Domenica 12 aprile, nella splendida cornice di Villa Annoni, Azzurra Soccorso ha inaugurato tre nuovi mezzi – due ambulanze e un’auto per il trasporto semplice – ampliando così il proprio parco veicoli e rafforzando ulteriormente la capacità di intervento sul territorio.

Il taglio del nastro, inserito nel programma della tradizionale Festa di primavera, si è svolto alla presenza del parroco don Andrea Cardani, del sindaco Giovanni Cucchetti e di rappresentanti della Croce Bianca di Magenta, a testimonianza di una rete di collaborazione sempre più solida tra realtà del soccorso e istituzioni.

Azzurra Soccorso è una realtà nata dal volontariato e cresciuta nel tempo grazie alla passione e alla dedizione di tante persone. Oggi può contare su oltre 40 volontari, impegnati ogni giorno a garantire un servizio fondamentale per la comunità. “Un presidio sanitario prezioso”, è stato sottolineato durante l’inaugurazione, capace di rispondere con professionalità e tempestività ai bisogni del territorio.

Determinante anche il contributo di chi ha sostenuto concretamente questo traguardo: l’auto e una delle ambulanze sono state donate da Pompe Travaini di Castano Primo, mentre la seconda ambulanza è stata acquisita in leasing attraverso AREU nell’ambito della convenzione h12.

Un investimento importante, che non è solo tecnico ma anche umano: dietro ogni mezzo ci sono storie di impegno, solidarietà e presenza costante. E proprio da qui riparte il futuro di Azzurra Soccorso, sempre più al fianco dei cittadini.

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