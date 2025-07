Per l’edizione 2025, il tema scelto tocca le corde del cuore: “Nonni e Nipoti – Generazioni a Confronto”. Un invito a fermare in uno scatto il legame speciale tra le generazioni.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi e sentiti della comunità boffalorese: il Concorso Fotografico della Festa della Sucia, giunto alla sua settima edizione. Un’iniziativa che, anno dopo anno, ha saputo raccontare attraverso immagini semplici ma profonde la vita del paese e i suoi legami più autentici.

Per l’edizione 2025, il tema scelto tocca le corde del cuore: “Nonni e Nipoti – Generazioni a Confronto”. Un invito a fermare in uno scatto il legame speciale tra le generazioni, fatto di affetto, memoria, insegnamenti e piccoli grandi momenti condivisi. Non si tratta solo di ritratti, ma di racconti visivi capaci di restituire il valore del tempo passato insieme, del dialogo tra età diverse, della forza silenziosa delle radici familiari.

La partecipazione è aperta a tutti: si possono inviare fino a tre fotografie, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo email boffaloratucomelavedi [at] gmail [dot] com, indicando nell’oggetto “concorso fotografico 2025” e allegando la scheda di partecipazione compilata. La scadenza per l’invio è fissata all’8 settembre 2025.

Le opere selezionate verranno esposte il 21 settembre, nel cuore della tradizionale Festa della Sucia, appuntamento che ogni anno anima il paese con eventi, musica, buon cibo e momenti di comunità. La mostra fotografica sarà così occasione per riflettere sull'importanza delle relazioni familiari, della trasmissione dei valori, e per riscoprire, attraverso l’obiettivo, l’unicità del rapporto tra nonni e nipoti.

Un concorso che non è solo artistico, ma anche emotivo, capace di far emergere il meglio della sensibilità collettiva e di valorizzare quell’intreccio di affetti che rende più forte ogni comunità.

