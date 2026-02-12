Boffa Carnevale 2026, arriva “NoFrost”

Domenica 15 febbraio sfilata, giochi e sport invernali (anche senza neve) per un pomeriggio di festa in centro paese.

A Boffalora sopra Ticino l’inverno si colora di coriandoli. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, il centro cittadino si trasformerà in una piccola “stazione sciistica” in versione carnevalesca grazie a “NoFrost – Sport invernali con o senza neve”, il tema scelto per il Boffa Carnevale 2026.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Parrocchia Santa Maria della Neve, il Comune, il Corpo Musicale Boffalorese e le associazioni del territorio, con l’obiettivo di regalare a famiglie e bambini un pomeriggio di allegria e condivisione. Un Carnevale che strizza l’occhio alle Olimpiadi invernali e al clima sportivo che in queste settimane si respira ovunque, reinterpretando sci, snowboard e discipline “da montagna” in chiave ironica e creativa.

Il programma prevede la tradizionale sfilata per le vie del centro, accompagnata dalla Banda, che darà ritmo e colore alla manifestazione. A seguire spazio a giochi, musica e animazione pensati per coinvolgere grandi e piccoli, in un’atmosfera di festa che promette di scaldare anche le giornate più fredde.

Non mancherà la premiazione della maschera più bella, momento sempre atteso e capace di valorizzare l’impegno e la fantasia di chi, ogni anno, dà prova di inventiva tra costumi originali e travestimenti a tema. E, come da tradizione, è prevista una merenda per tutti, per concludere insieme il pomeriggio tra chiacchiere e sorrisi.

“NoFrost” è più di un semplice titolo: è un invito a non lasciarsi fermare dal freddo – o dall’assenza di neve – ma a vivere il Carnevale con entusiasmo, spirito sportivo e voglia di stare insieme. Boffalora è pronta a riempirsi di sci colorati, caschi fantasiosi e fiocchi di neve… rigorosamente di carta.

