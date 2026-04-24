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sabato 25 aprile 2026 | ore 03:48

40 anni di Fiera di San Marco

Il centro cittadino si riempirà di bancarelle, colori e profumi, accompagnati dalla Santa Messa e dal corteo con il Corpo Musicale San Marco.
Marcallo - Accampamento alla Festa Insubre

Un anniversario speciale che racconta una storia fatta di persone, impegno e identità. Dal 17 al 26 aprile, Marcallo con Casone si prepara a vivere la 40ª Fiera di San Marco, un traguardo importante celebrato con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutte le età: cultura, musica, sport, momenti istituzionali e occasioni di incontro che animeranno l’intero paese. Domenica 19 aprile sarà una giornata particolarmente significativa, con il 75° anniversario dell’AVIS di Marcallo con Casone: dalla fiaccolata in arrivo dal Duomo di Milano fino alla premiazione dei donatori benemeriti, un momento che unisce memoria e riconoscenza. Nel pomeriggio, l’inaugurazione della mostra fotografica “Il Triangolo Rosso”, a cura dell’ANPI, offrirà uno sguardo sulla storia e sui valori della Resistenza. Il programma proseguirà nei giorni successivi con appuntamenti pensati per favorire socialità e partecipazione, come il torneo di burraco e l’incontro “La Fiera dei Sindaci”, occasione per ripercorrere insieme quarant’anni di storia amministrativa e comunitaria, arricchita dalle immagini raccolte con l’iniziativa “La Mia Fiera”. Il cuore della manifestazione sarà sabato 25 aprile, giorno della tradizionale Fiera di San Marco: il centro cittadino si riempirà di bancarelle, colori e profumi, accompagnati dalla Santa Messa e dal corteo con il Corpo Musicale San Marco. Non mancheranno le mostre artistiche, la mostra canina, le attrazioni per bambini e il pranzo comunitario, simbolo di una festa che mette al centro lo stare insieme. Gran finale domenica 26 aprile con iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli, tra cui “Un libro per ogni nato” e il laboratorio “Piccoli Intrecci”, segno di una comunità che guarda al futuro partendo dai suoi nuovi cittadini. A completare il programma, dal 24 al 26 aprile, l’Insubria Festival porterà al Parco Ghiotti rievocazioni, concerti e street food.

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