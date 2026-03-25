Funtanin, domenica tra tulipani e natura: a Cuggiono torna l’autoraccolta nel cuore del Parco del Ticino

Un’esperienza tra colori e profumi di primavera: il 29 marzo l’azienda agricola apre le porte per una giornata immersiva tra campi fioriti, gusto e relax.

Domenica 29 marzo il verde del Parco del Ticino si tinge dei colori della primavera con un appuntamento speciale all’Azienda Agricola Funtanin di Castelletto di Cuggiono. Complice una fioritura anticipata, l’attesa autoraccolta dei tulipani è stata anticipata di una settimana, offrendo così a famiglie, coppie e gruppi di amici la possibilità di vivere una giornata all’aria aperta tra natura, profumi e semplicità.

L’evento, in programma dalle 11.30 alle 17.30, rappresenta un’occasione unica per riscoprire il contatto diretto con la terra: i visitatori potranno infatti raccogliere personalmente il proprio bouquet di tulipani direttamente dal campo, scegliendo colori e varietà in un’esperienza autentica e coinvolgente.

Situata a pochi chilometri da Milano, Funtanin è molto più di una semplice azienda agricola. Nata nel 2017, porta avanti un progetto che mette al centro il rispetto dei ritmi naturali, la valorizzazione del territorio e uno stile di vita più consapevole. Un luogo pensato per rallentare, respirare e ritrovare un rapporto genuino con ciò che mangiamo e con l’ambiente che ci circonda.

Durante la giornata sarà possibile anche gustare le proposte a km zero dell’azienda, tra agrigelato artigianale, aperitivi e specialità gastronomiche che raccontano la qualità e la stagionalità delle produzioni locali. Non mancheranno spazi dedicati al relax e alla convivialità, ideali per vivere appieno l’atmosfera primaverile.

L’iniziativa si inserisce tra le esperienze outdoor più apprezzate in Lombardia, perfetta per chi cerca cosa fare domenica 29 marzo tra Milano e l’Ovest Milanese, all’insegna della natura e della semplicità.

L’appuntamento è in via Molinetto, a Castelletto di Cuggiono. Un invito aperto a tutti: portare chi si vuole e lasciarsi sorprendere dalla bellezza di un campo in fiore.

“Vivi la natura, il gusto e la primavera con noi”: è questo lo spirito di Funtanin, pronto ad accogliere visitatori di tutte le età per una giornata che profuma di stagione nuova.

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