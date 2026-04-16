Il nuovo gruppo politico avvia il confronto con i cittadini: idee, radicamento sul territorio e sguardo alle elezioni 2027 senza schieramenti.

Con incontro pubblico - il primo di una prossima lunga serie - il neonato gruppo politico Ora! si presenta alla cittadinanza, portando nel dibattito pubblico una questione tanto urgente, quanto seria: come si costruisce un’alternativa politica pragmatica e coraggiosa? Un confronto pubblico, che è avvenuto nella serata di martedì 14 aprile, presso la sede dell’Associazione Alcide De Gasperi di San Vittore Olona, e dove sono intervenuti alcuni esponenti del nuovo gruppo ad alimentare un dibattito costruttivo con la cittadinanza. Presenti oltre una ventina di partecipanti, tra cui il Sindaco di San Vittore. La discussione ha preso naturalmente il via dal principio e dal tentativo di Ora! di affermarsi come nuova realtà politica nazionale, approfittando – così la definisce Massimo Famularo, coordinatore regionale del gruppo – “di una straordinaria finestra politica, dove il centro dello spetto politico è completamente libero e desideroso di un’alternativa”. Alla base della mission del gruppo, l’idea di provare a fare politica partendo dal basso, restituendo alla politica il senso del dovere e del servizio che dovrebbe contraddistinguerne il ruolo, oggi – soprattutto sul piano nazionale – sempre più legato ad un concetto di “professione”. Scuola, innovazione e spesa pubblica sono tra punti cardine del nuovo gruppo, che – in ottica elezioni legnanesi – conferma le voci di alcune chiacchierate con alcuni gruppi civici e di centro, ma al tempo stesso smentisce uno schieramento, mantenendo una posizione indipendente, senza voler esprimere un candidato, né supportarne uno. L’obiettivo – dicono – è sempre più quello di radicarsi sul territorio e condividere idee, come strumento di condivisione e crescita per arrivare pronti alla chiamata elettorale del 2027.

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