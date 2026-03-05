meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nessuna nuvola significante 13°
Ven, 06/03/2026 - 11:50

data-top

venerdì 06 marzo 2026 | ore 12:52

Via Crucis con Delpini

Le tappe hanno toccato la chiesa di S.Rocco, piazza Giacobbe e piazza Formenti per poi accedere all’ultimo tratto, lungo via IV Giugno e via Roma, che ha condotto i partecipanti alla Basilica di San Martino Vescovo.
Magenta - Via Crucis con Delpini 2026

Da Piazza Arrigo VII alla Basilica di San Martino Vescovo, passando per il centro di Magenta. Venerdì 27 febbraio, in occasione dell’apertura del percorso quaresimale che ci condurrà alla Santa Pasqua, l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha preso parte alla celebrazione della via Crucis nella storica cittá dell’altomilanese. Un appuntamento ormai tradizionale per la comunità magentina, che si è arricchito quest’anno della presenza del pastore della diocesi ambrosiana e di un nutrito gruppo di rappresentanze del territorio: oltre cento chierichetti, gruppi di suore e parroci, e più di 1500 fedeli in processione. Le tappe hanno toccato la chiesa di S.Rocco, piazza Giacobbe e piazza Formenti per poi accedere all’ultimo tratto, lungo via IV Giugno e via Roma, che ha condotto i partecipanti alla Basilica di San Martino Vescovo, cuore spirituale della città, dove si è conclusa la celebrazione.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

I dolci della Croce Bianca
Magenta - Dolci pasquali della Croce Bianca Magenta 2026
Tornano i dolci pasquali: un gesto che sostiene il territorio. Il sostegno dell’associazione dipende in larga parte dalla generosità della comunità.
La Via Crucis con Delpini
Sociale - Una Via Crucis di Zona con l'Arcivescovo Delpini
L’appuntamento per i fedeli della zona IV sarà venerdì 27 febbraio: un momento che richiama fedeli da numerosi decanati, da Busto Arsizio a Legnano, da Rho a Castano, fino a Saronno.
Delpini a "Non di solo pane"
Magenta - Delpini a "Non di solo pane"
L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini al refettorio di Magenta per un anniversario che racconta una storia di servizio e fiducia condivisa.

Invia nuovo commento