Via Crucis con Delpini

Da Piazza Arrigo VII alla Basilica di San Martino Vescovo, passando per il centro di Magenta. Venerdì 27 febbraio, in occasione dell’apertura del percorso quaresimale che ci condurrà alla Santa Pasqua, l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha preso parte alla celebrazione della via Crucis nella storica cittá dell’altomilanese. Un appuntamento ormai tradizionale per la comunità magentina, che si è arricchito quest’anno della presenza del pastore della diocesi ambrosiana e di un nutrito gruppo di rappresentanze del territorio: oltre cento chierichetti, gruppi di suore e parroci, e più di 1500 fedeli in processione. Le tappe hanno toccato la chiesa di S.Rocco, piazza Giacobbe e piazza Formenti per poi accedere all’ultimo tratto, lungo via IV Giugno e via Roma, che ha condotto i partecipanti alla Basilica di San Martino Vescovo, cuore spirituale della città, dove si è conclusa la celebrazione.

