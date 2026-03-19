Cosmel-Ktm: successo su due ruote

Il binomio, solido da tempo, è anche vincente e il trionfo di Anne Weinbeer, 32enne atleta svizzera, del team KTM ne è la dimostrazione.

Il binomio Cosmel – KTM si conferma un’accoppiata vincente e firma la vittoria della prima tappa di coppa del mondo “Hero Uci Cross-Country Marathon” per mountain bikers. Cosmel, storica realtà cuggionese con una passione mai celata per lo sport e le due ruote, è ormai da tempo uno degli sponsor più importanti del gruppo KTM e supporta con orgoglio il mondo corse ciclistiche della casa motociclistica austriaca. Il binomio, solido da tempo, è evidentemente anche vincente e il trionfo di Anne Weinbeer, 32enne atleta svizzera, del team KTM ne è la dimostrazione. Così, dopo oltre 80 km di corsa con più di 2000 metri di dislivello articolato tra asfalto, terra battuta e pura montagna, il successo è ancora più bello e a testimoniarlo sono le parole della vincitrice: “sono straordinariamente contenta e mi sento molto felice e in forma”. Un successo che arriva dopo una gara molto dispendiosa, durante la quale ha saputo ottimizzare la gestione delle energie e tenere dietro i concorrenti (oltre 170 da 24 paesi differenti) con una lunga fuga in solitaria. Altrettanto soddisfatto il team corse di Ktm con Simone Samparisi, che ha voluto ringraziare tutti gli sponsor per il prezioso sostegno, ma soprattutto ha voluto sottolineare come il successo non si limiti alla vittoria al femminile di Anne, ma ad un lavoro di squadra che, con il 7° posto di Nicolas Samparisi nel maschile, ha consegnato al team la leadership provvisoria del mondiale a squadre. La Cross-Country Marathon proseguirà nelle sue tappe a maggio con una gara all’italiana a Capoliveri (Isola d’Elba), seguirà Andorra, Val Gardena, Foresta Nera in Germania e di nuovo Spagna per l’ultimo sprint in Costa Blanca. Itinerari mozzafiato, sano sport e un po’ di spirito cuggionese: ecco dunque gli stimoli giusti per iniziare a seguire questo circuito.

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