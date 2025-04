Polis Legnano annuncia anche un importante appuntamento culturale, in programma per sabato 12 aprile alle ore 10, per riflettere, in un momento cruciale del dibattito politico, sulle radici dell’idea europea e sulle prospettive dell’Unione.

La rivista Polis Legnano, espressione dell’omonima associazione politica e culturale cittadina, taglia il traguardo dei 38 anni e lo celebra con un restyling grafico che punta alla modernità e a una maggiore accessibilità per i lettori.

Il primo numero del 2025 è già disponibile online sul sito ufficiale dell’associazione (polislegnano.it) e propone un ricco ventaglio di contenuti. I temi trattati spaziano dalle dinamiche politiche e amministrative di Legnano agli scenari più ampi della cronaca nazionale e internazionale, offrendo spunti di riflessione e approfondimento per cittadini attenti e informati.

In parallelo all’uscita della nuova edizione, Polis Legnano annuncia anche un importante appuntamento culturale, in programma per sabato 12 aprile alle ore 10. L’incontro si terrà nei rinnovati spazi dell’ex Casa Accorsi, in via Girardi 27/b, edificio simbolo del rione Canazza, che nel pomeriggio della stessa giornata sarà ufficialmente inaugurato come nuovo centro di aggregazione per il quartiere e per l’intera città.

L’evento sarà dedicato a un tema di grande attualità: “Il Manifesto di Ventotene e il futuro dell’Europa”. Un’occasione per riflettere, in un momento cruciale del dibattito politico, sulle radici dell’idea europea e sulle prospettive dell’Unione. Interverranno due relatori d’eccezione: Bruno Marasà, già direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano, e Gianni Borsa, giornalista e corrispondente da Bruxelles dell’agenzia di stampa SIR.

Con questa doppia iniziativa – il rinnovamento della rivista e l’organizzazione di un dibattito di alto profilo – Polis Legnano conferma la propria vocazione a promuovere il pensiero critico e l’impegno civico, rafforzando il proprio ruolo nel tessuto culturale e sociale della città.

