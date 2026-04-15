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giovedì 16 aprile 2026 | ore 07:41

Arconatese D ritorno

Un dominio costruito partita dopo partita e coronato dalla matematica: Arconate torna protagonista tra i grandi, trascinata dall’entusiasmo di una comunità intera.
Arconate - L'Arconatese torna in serie D, 2026

Caronno si tinge di giallo blu e comincia la festa arconatese. Grazie alla vittoria in trasferta sul campo della Caronnese per 0-1 con la marcatura di Vavassori al ventitreesimo del secondo tempo, l’Arconatese riconquista la Serie D dopo solo un anno di purgatorio e dà il via alle celebrazioni per il grande ritorno. Dopo un campionato dominato dall’inizio alla fine, la contemporanea caduta della Solbiatese per 3-1 a vantaggio del Sedriano, certifica quello che la matematica non può più smentire a sole due giornate dal termine: l’Arconatese è di nuovo in serie D, la massima serie della LND, alle porte del professionismo. Un risultato straordinario per Arconate, che coincide con il ritorno in sella del Senatore Mantovani nel ruolo di Sindaco e Presidente onorario di una società, che proprio sotto la sua guida, ha vissuto le stagioni migliori. Le sue parole: “Una gioia vedere questa gioventù che si esalta di fronte ad una vittoria che certifica ambizione e dedizione. Questo porta soddisfazione a tutta la comunità arconatese, ancor più considerando che avviene nell’anno del centenario di questa meravigliosa società”. A ruota il Presidente Alfonso Sannino, che celebrato il successo ricordando il lavoro impeccabile e l’abnegazione con la quale è stato perseguito un sogno, che oggi è realtà. A due gare dal termine, la festa è ormai cominciata e destinata a protrarsi sino alla prossima gara casalinga, quando tifosi e cittadini si uniranno al campo di via delle Vittorie per cantare ad un’unica voce: Serie D.

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