PSG femminile fa la storia

Dalla nascita tra amiche al trionfo sul campo: la PSG Cuggiono conquista il titolo CSI alla prima stagione e guarda già all’eccellenza con ambizione e spirito di squadra.

Non sono passati nemmeno 12 mesi da quando, proprio su queste pagine, raccontavamo della nascita della prima squadra di calcio femminile della Polisportiva San Giorgio a Cuggiono. Un progetto nato da una chiacchierata tra amiche e tenuto unito dalla passione per il calcio, tanto da diventare, dopo solo una stagione un riferimento del calcio femminile lombardo. La squadra della PSG ha infatti centrato alla prima apparizione il titolo del campionato CSI Varese – categoria open A. “Un risultato straordinario, ottenuto coniugando passione e lavoro, partendo da zero e mettendoci entusiasmo”, è il commento di Domenico Grillo, Dirigente del club. La squadra, capitanata da Linda Chiggio, si è ritrovata solo alla fine di settembre 2025, ma è bastato poco per capire che il materiale a disposizione era tanto favorevole. Dunque, miglior squadra del torneo, campionato vinto e miglior marcatrice. Per la Polisportiva adesso viene il bello: promozione in eccellenza CSI e l’onere e l’onore di dare continuità ad un progetto che punta a crescere e migliorare sempre di più.

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