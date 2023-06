La sua scomparsa è avvenuta il 9 giugno 2016. Ex dipendente del Consorzio del Sistema bibliotecario del Nordovest e cittadino di Busto Garolfo, Emanuele Fontana ha fatto molto per la divulgazione culturale nel suo ruolo.

La sua scomparsa è avvenuta il 9 giugno 2016. Ex dipendente del Consorzio del Sistema bibliotecario del Nordovest e cittadino di Busto Garolfo, Emanuele Fontana ha fatto molto per la divulgazione culturale nel suo ruolo. Tanto che la biblioteca cittadina è stata intitolata alla sua memoria. Adesso si presenta una nuova occasione per rendergli omaggio. Venerdì 9 giugno alle 21, nell'ex sala consiliare di via Magenta, l'associazione Never Nemo la Libreria che non c'è proporrà una serata intitolata "Che colore avrà il futuro, ricordando Emanuele Fontana". Nell'occasione sarà presentato il volume "Libreria Atala" scritto da Luigi Marinoni. "Il rapporto creativo - affettivo con il libro e il suo contenuto - spiegano i promotori dell'iniziativa - comincia proprio in libreria. Atala non è stata solo un negozio ma un incrocio di idee e proposte, sogni e speranze. Un luogo di incontro e confronto che val la pena ricordare, così come quegli anni vissuti intensamente tra via Roma e via della Vittoria a Legnano degli anni Ottanta". La libreria Atala fu un vero e proprio laboratorio culturale e operò a Legnano tra il 1980 e il 1997.

