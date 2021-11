'Cammina, guarda, ascolta': con il circolo 'Busto Verde' di Legambiente e l'Amministrazione comunale di Arconate, una passeggiata nel Parco delle Roggie.

Si intitola 'Cammina, guarda, ascolta', l'iniziativa promossa dal circolo 'Busto Verde' di Legambiente, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Arconate, e che prevede una camminata nel Parco delle Roggie, domenica 21 novembre alle 14. Più precisamente, attraverso un percorso tra i campi e i boschi arconatesi, accompagnati da due guide, si scopriranno le bellezze naturalistiche e agronomiche del territorio, per poi concludere il pomeriggio con un momento di musica, letture e la castagnata. Il programma nel dettaglio: alle 14, ecco il ritrovo in Via Gallarate 80 presso la scuderia Esposito (registrazione e consegna di un omaggio ai partecipanti), quindi alle 14.15 la partenza (percorso di circa 3,5 chilometri nel parco) e alle 15.30 festa con letture e musiche a cura dell’associazione Creamusica e castagnata con il Gruppo Folkloristico Arconatese sempre presso la scuderia. Per informazioni e prenotazioni whatsapp o mail: 345/188504 – 338/7007905 oppure ro [dot] colombo61 [at] yhaoo [dot] com – g [dot] rolfi [at] alice [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro