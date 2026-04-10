Accoglienza e solidarietà

Un percorso per fare la differenza: in Biblioteca a Inveruno il corso “Farò Accoglienza”: quattro incontri per conoscere affido e prossimità familiare e mettersi in gioco.

Anche sul nostro territorio ci sono bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e solitudine, così come famiglie che, per diversi motivi, fanno fatica ad affrontare da sole il percorso di crescita dei propri figli. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Farò Accoglienza”, il corso informativo promosso dal Servizio Affidi e Prossimità Familiare FARò del Castanese.

Un’iniziativa aperta a coppie e persone singole che desiderano approfondire il tema dell’accoglienza e capire come offrire un aiuto concreto. L’appuntamento è a Inveruno, presso la Biblioteca (Largo Pertini 2), a partire da lunedì 13 aprile alle ore 19.00, con una prima serata aperta a tutti.

Sarà un’occasione preziosa per conoscere da vicino le diverse forme di affido e di supporto tra famiglie, ma anche per ascoltare testimonianze dirette. Durante l’incontro inaugurale, infatti, saranno presenti le famiglie della Rete “Le bussole”, che racconteranno la propria esperienza di accoglienza e vicinanza solidale, offrendo uno sguardo autentico e concreto su cosa significhi “esserci” per gli altri.

Il percorso proseguirà poi nei tre lunedì successivi, con momenti di confronto e dialogo insieme alle operatrici del servizio Farò, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle opportunità di impegno sul territorio. L’affido familiare rappresenta un sostegno temporaneo per bambini e ragazzi, mentre la prossimità familiare si traduce in piccoli ma significativi gesti: un aiuto nei compiti, un accompagnamento, qualche ora condivisa durante la settimana.

“Anche una piccola disponibilità può essere molto preziosa”: è questo il messaggio che accompagna l’iniziativa, sottolineando come ogni gesto, anche il più semplice, possa contribuire a costruire una rete di solidarietà capace di fare la differenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a affidicastano [at] lagrandecasa [dot] it

oppure contattare il numero 346.7268934. Un’opportunità per conoscere, capire e, magari, scegliere di diventare parte attiva di una comunità che si prende cura.

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