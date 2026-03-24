Assisi, un cammino di fede

Una cinquantina di persone dalle parrocchie di Inveruno e Furato in pellegrinaggio sui passi di San Francesco.

Un’esperienza intensa, fatta di spiritualità, condivisione e scoperta. È quella vissuta da una cinquantina di fedeli delle parrocchie di Inveruno e Furato, appartenenti alla Comunità Pastorale “Cuore Immacolato di Maria”, che dal 6 all’8 marzo hanno preso parte al pellegrinaggio ad Assisi, in occasione dell’ostensione delle spoglie di San Francesco.

Un viaggio iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì, con la partenza da via Manzoni, e proseguito nella notte verso il cuore dell’Umbria. Già dal sabato mattina il gruppo è entrato nel vivo dell’esperienza, tra momenti di preghiera e visite ai luoghi simbolo della spiritualità francescana: dal Santuario del Sacro Tugurio a Rivotorto fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, per poi raggiungere Assisi.

Particolarmente significativo il momento di preghiera personale davanti alle spoglie di San Francesco nella Basilica inferiore, occasione di raccoglimento e riflessione che ha toccato profondamente i partecipanti. La giornata è proseguita con la visita al Santuario della Spogliazione, legato alla figura del beato Carlo Acutis, e alla Basilica di Santa Chiara, per concludersi con l’adorazione e i vespri a San Damiano.

Non è mancato anche il tempo per la fraternità, con i momenti condivisi tra i partecipanti che hanno rafforzato il senso di comunità, rendendo il pellegrinaggio non solo un viaggio fisico, ma anche un cammino umano.

La domenica, dopo la partenza da Bevagna, il gruppo ha fatto tappa al santuario della Verna per la Messa del pellegrino, ulteriore momento di fede prima del rientro verso Inveruno.

Tre giorni intensi che resteranno nel cuore dei partecipanti, segno concreto di una comunità viva, capace di mettersi in cammino insieme, alla ricerca di senso, spiritualità e condivisione.

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