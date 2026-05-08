Domenica 10 maggio una giornata speciale tra passione per le due ruote, condivisione e sostegno ai ragazzi dello SFA L’Aurora.

Motori accesi, ma soprattutto cuore e solidarietà. Domenica 10 maggio Inveruno ospiterà il primo “Motoincontro della Solidarietà”, iniziativa organizzata dal Moto Club Inverunese con il patrocinio del Comune di Inveruno. Una giornata pensata per unire la passione per le moto all’attenzione verso il sociale, con l’intero ricavato che verrà devoluto allo SFA L’Aurora di Inveruno.

L’evento sarà riservato ai tesserati FMI e prenderà il via alle 8.30 con l’apertura delle iscrizioni. La quota di partecipazione sarà di 5 euro e comprenderà anche colazione e gadget. Alle 10.30 è prevista la chiusura delle iscrizioni e la partenza del motogiro, che vedrà a bordo anche i ragazzi dello SFA L’Aurora, in un momento che vuole essere prima di tutto occasione di inclusione e vicinanza.

La giornata proseguirà poi alle 12.30 con il pranzo al Circolo Italia di via Tanzi Mira. Il menù prevede antipasto di salumi, risotto allo zafferano con salsiccia, arrosto con patate, dolce fatto in casa, acqua, vino e caffè inclusi, al costo di 30 euro a persona.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro il 30 aprile. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Adriano al numero 3385904841 oppure Fabio al 3392893764.

Un appuntamento che promette di trasformarsi in una vera festa di comunità, dove la passione per le moto diventa occasione concreta per fare del bene e stare insieme.

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