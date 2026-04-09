Riparte l’atletica outdoor con SOI SPRINT

Sabato 11 aprile torna il meeting organizzato da SOI Inveruno: velocità, spettacolo e nuove sfide in pista.

Con l’arrivo della primavera torna anche uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di atletica del territorio: sabato 11 aprile il campo sportivo comunale di Castano Primo ospiterà la terza edizione della SOI Sprint, il meeting organizzato da SOI Inveruno che, anno dopo anno, si sta affermando come evento di riferimento per l’apertura della stagione outdoor.

Un pomeriggio di sport e competizione che vedrà protagonisti atleti pronti a misurarsi nelle prime gare all’aperto, mettendo alla prova la propria condizione dopo i mesi invernali. Il format della manifestazione è ormai consolidato e apprezzato: spazio alle cosiddette “distanze spurie”, gare particolarmente utili per testare velocità e resistenza in vista degli impegni più importanti della stagione.

Il programma promette spettacolo, con prove dinamiche e coinvolgenti come gli 80, 150, 300 e 1.000 metri, oltre alle immancabili staffette, sempre tra i momenti più seguiti dal pubblico. Confermati anche i 200 ostacoli, gara tecnica e affascinante, mentre la grande novità di quest’anno sarà la staffetta 4x400 mista, pensata per rendere ancora più avvincente il pomeriggio in pista.

Non mancheranno servizi e attenzioni per gli atleti, con premi dedicati e la presenza di un servizio fisioterapico a bordo campo per tutta la durata dell’evento, a conferma della qualità organizzativa che contraddistingue la SOI Inveruno. Un impegno che si inserisce in un percorso di crescita più ampio, che vede la società sempre più protagonista anche nel settore atletica, accanto alle consolidate attività di basket e volley, proprio nell’anno del suo ottantesimo anniversario.

“SOI Sprint è diventato in pochi anni un appuntamento molto atteso – spiega il vicepresidente e responsabile del settore atletica Stefano Garavaglia – perché rappresenta una delle prime occasioni per gli atleti di confrontarsi e dare il via alla stagione agonistica. Vogliamo offrire una manifestazione ben organizzata, veloce e dinamica, capace di unire qualità tecnica e spirito di collaborazione. La 4x400 mista va proprio in questa direzione: creare gare belle da vedere e da vivere”.

L’appuntamento è dunque fissato: a Castano Primo si alza il sipario sulla stagione outdoor, tra velocità, entusiasmo e la voglia di tornare a correre insieme.

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