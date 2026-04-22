Oltre 1.300 atleti in pista

Sprint e Under Games trasformano lo stadio in una grande festa dell’atletica. Numeri, risultati e partecipazione confermano il ruolo centrale della società sul territorio.

Due fine settimana all’insegna dello sport, della passione e della partecipazione. La SOI Inveruno celebra un doppio appuntamento da record allo stadio di Castano Primo, reso possibile anche grazie all’ospitalità del GS Castanese: oltre 1.300 gli atleti complessivamente scesi in pista, con più di 600 partecipanti alla SOI Sprint di sabato 11 aprile e oltre 700 protagonisti degli Under Games di domenica 19 aprile, valida come prova del Trofeo Brambilla per la categoria “Ragazzi”.

La terza edizione della SOI Sprint ha confermato la crescita costante della manifestazione, capace di richiamare ben 75 società da tutta Italia e offrire gare di alto livello tecnico. Tra le prestazioni più rilevanti spiccano quelle di Luca Castellazzi, autore di un 15.91 nei 150 metri e di un 33.24 nei 300, e di Filippo Vedana, che ha fermato il cronometro a 23.95 nei 200 ostacoli. Ottimo anche il 38.76 nei 300 metri femminili di Giulia Macchi. Positivi i riscontri anche per gli atleti di casa: Carolina Gelmotto conquista un brillante secondo posto nei 150 metri femminili, mentre la staffetta 4x400 mista SOI A – composta da Lorenzo Garavaglia, Anna Beccegato, Filippo Ramponi e Gaia Baggini – chiude al quarto posto, confermando il buon lavoro portato avanti dal settore atletica.

Domenica 19 aprile è stata invece la volta degli Under Games, che hanno trasformato la pista in una vera e propria festa dello sport giovanile. Centinaia di ragazzi e famiglie hanno animato l’impianto per tutta la giornata, in un clima di entusiasmo e condivisione. Presente anche il presidente FIDAL Milano, Tito Gilberti, che ha seguito le gare e partecipato alle premiazioni. Buoni risultati anche per i giovani gialloblù: da segnalare il terzo posto di Giorgia Calcaterra nei 2 km di marcia e il quarto posto di Greta Piemonti nei 1000 metri, con un record sociale migliorato di ben quattro secondi.

Un doppio appuntamento che rafforza il ruolo della SOI Inveruno come punto di riferimento per l’atletica sul territorio, proprio nell’anno in cui la società festeggia l’80° anniversario. “Sono stati due weekend straordinari – commenta il vicepresidente e responsabile atletica Stefano Garavaglia – con numeri importanti e tanta qualità in pista. Un grazie sincero a tutti i volontari SOI, ai giudici di gara e al GS Castanese per la collaborazione: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

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