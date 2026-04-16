SOI Sprint: spettacolo e record

Il meeting organizzato a Castano Primo ha richiamato 600 atleti e 75 società tra gare e record degli atleti.

Una giornata di sport, entusiasmo e grandi risultati ha accompagnato la terza edizione della SOI Sprint, il meeting di atletica organizzato dalla SOI Inveruno sulla pista di Castano Primo. Un evento che ha saputo confermare la propria crescita, richiamando oltre 600 atleti e 75 società provenienti da tutta Italia, diventando sempre più un punto di riferimento per l’avvio della stagione outdoor In pista si è assistito a prestazioni di livello nazionale, capaci di accendere il pubblico e valorizzare il lavoro degli atleti. Tra i risultati più significativi spiccano i 15.91 nei 150 metri e il 33.24 nei 300 metri di Luca Castellazzi, insieme al 23.95 nei 200 ostacoli firmato da Filippo Vedana. In campo femminile, da sottolineare il 38.76 nei 300 metri di Giulia Macchi, oltre a gare veloci e 1000 metri che hanno visto una partecipazione ampia e competitiva. Non sono mancati i segnali positivi anche per la squadra di casa, con gli atleti gialloblù protagonisti di prove di valore. In evidenza il secondo posto di Carolina Gelmotto negli 80 metri femminili e il quarto posto della staffetta 4x400 mista della SOI A, composta da Lorenzo Garavaglia, Anna Beccegato, Filippo Ramponi e Gaia Baggini: risultati che testimoniano la qualità del lavoro portato avanti dal settore atletica. La SOI Sprint si conferma così molto più di un semplice meeting: è una vetrina per i giovani talenti e un momento di crescita per tutto il movimento. Un segnale importante, soprattutto in un anno speciale come quello dell’80° anniversario della società, che continua a investire nello sport e nei suoi valori.

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