Un pomeriggio per ritrovare il contatto con la natura. Domenica 19 aprile eventi gratuiti anche in Lombardia: esperienze nei parchi per riscoprire benessere e consapevolezza.

Domenica 19 aprile l’Italia si trasforma in una grande rete di esperienze all’aria aperta con “Connessioni Naturali”, la Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Nazionale NatureTherapy ETS. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti che, da nord a sud, coinvolgerà oltre 45 luoghi contemporaneamente, unendo persone e territori in un invito semplice ma potente: fermarsi e tornare a sentire.

Anche la Lombardia sarà protagonista con diversi appuntamenti, tra cui Bormio, il Parco dei Giganti a San Giuliano Milanese, il Parco Forlanini a Milano, il Parco Increa a Cernusco sul Naviglio e il Parco Oglio Nord a Rudiano. Contesti diversi, tra natura e città, accomunati dallo stesso obiettivo: offrire uno spazio di connessione autentica con l’ambiente e con sé stessi.

Dalle 16 alle 18, boschi, campagne, parchi urbani e aree verdi ospiteranno attività di gruppo guidate dai Facilitatori NatureTherapy®. Esperienze semplici e accessibili, pensate per rallentare, ascoltare e riscoprire il proprio ritmo naturale. Un’occasione concreta per dedicarsi al benessere, attraverso pratiche che aiutano a ritrovare equilibrio e serenità.

I numeri raccontano la portata dell’iniziativa: 52 facilitatori coinvolti, 40 comuni, 28 province e 14 regioni. Ma oltre ai dati, emerge un bisogno sempre più diffuso: quello di prendersi una pausa in un tempo che corre veloce, recuperando uno spazio interiore di calma e consapevolezza.

La natura, in questo percorso, si conferma un’alleata preziosa. Numerosi studi evidenziano infatti come il contatto con ambienti naturali contribuisca a ridurre stress e tensioni, migliorando l’equilibrio emotivo e la capacità di autoregolazione. “Scegliere di trascorrere del tempo immersi nella Natura ci offre l’opportunità di prenderci cura del nostro sistema corpo-mente-emozioni”, spiega Alessandro Vittorio Benetti, fondatore della metodologia NatureTherapy®. “Fermarsi accanto a un ruscello, osservare un paesaggio, entrare in relazione con gli alberi: sono esperienze semplici ma profonde, che permettono di riscoprire una saggezza spesso dimenticata”.

“Connessioni Naturali” è quindi molto più di un evento: è un invito a cambiare prospettiva, a riconoscersi parte di un sistema più ampio fatto di relazioni e significati. Un pomeriggio per ritrovare un equilibrio che, forse, non abbiamo mai davvero perso.

Per consultare il programma completo e iscriversi agli eventi è possibile visitare il sito www.connessioni-naturali.it

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