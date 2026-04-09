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Connessioni Naturali

Un pomeriggio per ritrovare il contatto con la natura. Domenica 19 aprile eventi gratuiti anche in Lombardia: esperienze nei parchi per riscoprire benessere e consapevolezza.
Eventi - Persone che abbracciano le piante

Domenica 19 aprile l’Italia si trasforma in una grande rete di esperienze all’aria aperta con “Connessioni Naturali”, la Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Nazionale NatureTherapy ETS. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti che, da nord a sud, coinvolgerà oltre 45 luoghi contemporaneamente, unendo persone e territori in un invito semplice ma potente: fermarsi e tornare a sentire.

Anche la Lombardia sarà protagonista con diversi appuntamenti, tra cui Bormio, il Parco dei Giganti a San Giuliano Milanese, il Parco Forlanini a Milano, il Parco Increa a Cernusco sul Naviglio e il Parco Oglio Nord a Rudiano. Contesti diversi, tra natura e città, accomunati dallo stesso obiettivo: offrire uno spazio di connessione autentica con l’ambiente e con sé stessi.

Dalle 16 alle 18, boschi, campagne, parchi urbani e aree verdi ospiteranno attività di gruppo guidate dai Facilitatori NatureTherapy®. Esperienze semplici e accessibili, pensate per rallentare, ascoltare e riscoprire il proprio ritmo naturale. Un’occasione concreta per dedicarsi al benessere, attraverso pratiche che aiutano a ritrovare equilibrio e serenità.

I numeri raccontano la portata dell’iniziativa: 52 facilitatori coinvolti, 40 comuni, 28 province e 14 regioni. Ma oltre ai dati, emerge un bisogno sempre più diffuso: quello di prendersi una pausa in un tempo che corre veloce, recuperando uno spazio interiore di calma e consapevolezza.

La natura, in questo percorso, si conferma un’alleata preziosa. Numerosi studi evidenziano infatti come il contatto con ambienti naturali contribuisca a ridurre stress e tensioni, migliorando l’equilibrio emotivo e la capacità di autoregolazione. “Scegliere di trascorrere del tempo immersi nella Natura ci offre l’opportunità di prenderci cura del nostro sistema corpo-mente-emozioni”, spiega Alessandro Vittorio Benetti, fondatore della metodologia NatureTherapy®. “Fermarsi accanto a un ruscello, osservare un paesaggio, entrare in relazione con gli alberi: sono esperienze semplici ma profonde, che permettono di riscoprire una saggezza spesso dimenticata”.

“Connessioni Naturali” è quindi molto più di un evento: è un invito a cambiare prospettiva, a riconoscersi parte di un sistema più ampio fatto di relazioni e significati. Un pomeriggio per ritrovare un equilibrio che, forse, non abbiamo mai davvero perso.

Per consultare il programma completo e iscriversi agli eventi è possibile visitare il sito www.connessioni-naturali.it
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