Libertà, memoria e diritti

Al Circolo Italia un 25 aprile da vivere insieme: tra convivialità, teatro e solidarietà per celebrare la Liberazione e gli 80 anni del voto alle donne.

Un’occasione per stare insieme, riflettere e guardare al futuro partendo dai valori che hanno costruito la nostra democrazia. In occasione della Festa della Liberazione, il Circolo Italia propone un doppio appuntamento pensato per coinvolgere la comunità in un clima di condivisione e partecipazione.

Domenica 26 aprile alle ore 19.30 è in programma un pranzo speciale che unirà il piacere dello stare a tavola a un momento di memoria e consapevolezza. Non solo la celebrazione del 25 aprile, ma anche un anniversario significativo: gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. Un traguardo che ha segnato profondamente la storia del Paese e che merita di essere ricordato come simbolo di progresso e inclusione.

La serata sarà caratterizzata da cibo etico e buona musica, in un’atmosfera conviviale capace di unire generazioni diverse attorno ai valori della libertà e della partecipazione. Parte del ricavato sarà devoluto a Emergency, a testimonianza di un impegno concreto verso chi opera ogni giorno per i diritti e la dignità delle persone.

Il programma prende il via già sabato 25 aprile, al termine della cerimonia istituzionale presso il parco comunale, con la performance teatrale “Parole di Resistenza” a cura della compagnia Palc Attak. Un momento artistico e intenso per dare voce alla memoria e ai principi dell’antifascismo, oggi più che mai attuali.

“In questo periodo storico abbiamo bisogno di far sentire forte la nostra voce contro odio e indifferenza”, è il messaggio che accompagna l’iniziativa, un invito aperto a tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere un momento che unisce storia, cultura e solidarietà.

Per prendere parte al pranzo è consigliata la prenotazione via WhatsApp al numero 349 2972598. Un gesto semplice per esserci e contribuire, insieme, a mantenere vivi i valori della libertà.

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