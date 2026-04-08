Al Teatro Lirico arriva “L’elisir d’amore” per studenti e cittadini. Venerdì 17 aprile doppio appuntamento: matinée per le scuole e spettacolo serale aperto a tutti con finalità solidale.

Un grande classico dell’opera lirica incontra il pubblico di oggi, a partire dai più giovani. Nella mattinata di venerdì 17 aprile 2026 il Teatro Lirico di Magenta ospiterà una versione ridotta de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, pensata appositamente per gli studenti degli istituti comprensivi della città.

L’iniziativa si inserisce nel Piano Diritto allo Studio 2025/2026 promosso dall’Assessorato all’Educazione e fa parte del progetto “Ragazzi all’Opera”, con l’organizzazione affidata all’Associazione Ensemble Amadeus. Un’occasione educativa e coinvolgente, che punta a far scoprire ai più giovani il fascino del teatro musicale, tra melodie celebri, personaggi vivaci e storie senza tempo.

La giornata proseguirà poi in serata, alle 20.30, con una rappresentazione aperta a tutta la cittadinanza. L’ingresso sarà libero, con possibilità di lasciare un’offerta a sostegno delle associazioni Lo.Ca 4 Students e Cuori Grandi ETS, realtà attive sul territorio in ambito sociale e di supporto ai giovani.

“Con questo progetto vogliamo avvicinare i più giovani al mondo dell’opera e offrire a tutta la cittadinanza un’occasione culturale di qualità, sostenendo al stesso tempo iniziative per la nostra comunità”, sottolinea l’assessore Giampiero Chiodini.

Un doppio appuntamento che unisce cultura, educazione e solidarietà, confermando il Teatro Lirico come punto di riferimento per la vita culturale della città e spazio aperto a tutte le generazioni.

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