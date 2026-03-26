“La Magenta delle donne”: storie, memoria e identità in Sala Consiliare

Questa sera la presentazione degli elaborati del contest dedicato alle figure femminili che hanno segnato la città.

Un viaggio nella memoria, tra storie spesso silenziose ma capaci di lasciare un segno profondo nella comunità. È questo lo spirito della serata in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare “M. Basile” di Magenta, dove saranno presentati gli elaborati del contest “La Magenta delle donne – Storie di figure femminili che hanno dato un contributo alla città”.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità, nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella storia locale, riportando alla luce vicende personali e professionali che hanno contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica della città. Un patrimonio fatto di impegno, passione e dedizione, spesso poco conosciuto ma fondamentale per comprendere l’identità del territorio.

Durante la serata, ideata in forma artistica anche grazie alla collaborazione di volontari e dell’Associazione Totem, saranno letti alcuni estratti degli elaborati raccolti, offrendo al pubblico uno spaccato autentico e coinvolgente delle storie selezionate. Saranno inoltre presenti i curatori dei lavori e i membri della giuria che ha valutato i contributi.

Il contest ha invitato a riscoprire figure femminili magentine – di nascita o d’adozione – nate tra il 1830 e il 1975 e attive nei più diversi ambiti: sociale, sanitario, culturale, artistico, sportivo, imprenditoriale e civico. Donne che, con determinazione, hanno contribuito allo sviluppo della comunità lasciando un’eredità preziosa.

“Questo progetto rappresenta un momento importante per la nostra città – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Mariarosa Cuciniello – perché ci permette di dare voce e visibilità a storie di donne che hanno contribuito, in modi diversi, alla crescita di Magenta, tramettendole alle giovani generazioni. Valorizzare queste testimonianze significa promuovere una cultura dell’uguaglianza e riconoscere il ruolo fondamentale del protagonismo femminile”.

Una serata che si propone non solo come occasione culturale, ma anche come momento di riflessione e condivisione, per riscoprire insieme il valore delle radici e costruire un futuro sempre più consapevole e inclusivo.

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