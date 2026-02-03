meteo-top

I biscotti di San Biagio

Un progetto delle classi prime dell’Istituto Canossiano unisce grafica e pasticceria per celebrare il Santo protettore della gola con squisiti dolcetti a forma di pesce.
Magenta - I biscotti di San Biagio 2026

Unire tradizione, didattica e creatività, trasformando una ricorrenza religiosa in un vero e proprio progetto formativo. È questo lo spirito dei Biscotti di San Biagio, l’iniziativa promossa dall’Istituto Canossiano di Magenta e realizzata dalle classi prime, che hanno dato vita a un dolce simbolico pensato per celebrare il Santo protettore della gola.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il corso di Grafica e quello di Panificazione e Pasticceria: un lavoro corale che ha coinvolto gli studenti in tutte le fasi, dall’ideazione alla produzione, fino alla comunicazione visiva del prodotto. I ragazzi di grafica si sono occupati della progettazione dell’immagine, del logo e del packaging, mentre gli studenti di pasticceria hanno sperimentato ricette e ingredienti per creare un biscotto capace di raccontare una storia.

La forma scelta non è casuale: il biscotto richiama quella di un pesce, simbolo del miracolo più noto legato a San Biagio, che secondo la tradizione salvò un bambino rimasto soffocato da una lisca conficcata in gola. Un richiamo che diventa occasione per riscoprire il valore simbolico della festa del 3 febbraio, molto sentita anche nel territorio.

Anche gli ingredienti raccontano un legame con la storia: anice, uvetta e miele richiamano le origini orientali del Santo, vescovo di Sebaste in Cappadocia, mentre la farina di mais strizza l’occhio alle tradizioni locali. Un incontro tra culture, sapori e competenze che rende il dolce non solo buono, ma anche ricco di significato.

Un’esperienza concreta di scuola attiva e laboratoriale, che dimostra come l’apprendimento possa passare anche dalla manualità, dal lavoro di gruppo e dalla valorizzazione delle tradizioni. Un piccolo biscotto, insomma, ma con un grande valore educativo e simbolico per tutta la comunità scolastica.

Il progetto è stato ideato, prodotto e confezionato presso ENAC Lombardia C.F.P. Canossa – Magenta, a conferma di come formazione professionale e cultura del territorio possano camminare insieme, passo dopo passo,… e morso dopo morso.

