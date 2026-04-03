“Siamo tutti skizzati”: l’arte diventa voce dei giovani per raccontare la salute mentale

Un contest nazionale promosso dal Consorzio Farsi Prossimo invita ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni a esprimersi tra illustrazione e fumetto.

Un foglio, una matita e il coraggio di raccontarsi. Parte da qui “Siamo tutti skizzati”, il nuovo contest artistico nazionale promosso dal Consorzio Farsi Prossimo, che mette al centro il benessere psicologico dei giovani e offre loro uno spazio autentico di espressione.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Skizzi e Storie”, prenderà ufficialmente il via il 30 marzo 2026 e si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni di tutta Italia. Un invito a trasformare emozioni, fragilità e vissuti quotidiani in immagini capaci di parlare a tutti. Il tema è quello della salute mentale, intesa non solo come assenza di malattia, ma come equilibrio tra dimensione psicologica, emotiva e sociale.

Attraverso illustrazioni e fumetti, i partecipanti potranno raccontare ansie, aspettative, relazioni e difficoltà, ma anche la forza di chiedere aiuto e la possibilità di trovare nuovi equilibri. Un linguaggio immediato, creativo, che permette di rendere visibile ciò che spesso resta nascosto. Come suggerisce il titolo stesso del contest, non serve un’opera complessa: anche uno “skizzo” può racchiudere un mondo.

Per partecipare è necessario inviare una tavola originale e inedita in formato PDF, accompagnata da un titolo, una breve presentazione e una biografia artistica. Le opere dovranno essere caricate esclusivamente tramite il form online entro il 22 maggio 2026. Particolare attenzione è riservata all’autenticità: è infatti vietato l’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale, pena l’esclusione.

Per accompagnare i giovani interessati, lunedì 13 aprile alle 16.45 è previsto un webinar informativo che offrirà indicazioni tecniche e spunti creativi utili alla partecipazione. La registrazione sarà poi disponibile online.

Le opere saranno valutate da una giuria composta da docenti della Scuola del Fumetto, psicologi, educatori e professionisti della comunicazione. Tra tutti gli elaborati, i migliori 20 saranno raccolti in un albo speciale e pubblicati sui canali social del progetto tra giugno e settembre. I primi tre classificati riceveranno premi sotto forma di gift card da 600, 400 e 200 euro.

La premiazione si terrà a ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, a sottolineare il valore sociale e culturale dell’iniziativa.

Dietro al contest c’è l’impegno concreto del Consorzio Farsi Prossimo, realtà promossa da Caritas Ambrosiana e composta da dodici cooperative sociali, che da anni lavora accanto alle persone più fragili. Negli ultimi anni ha rafforzato in modo significativo i servizi dedicati alla salute mentale, con un’attenzione particolare ai più giovani, anche attraverso progetti come “FuoriLaTesta”.

Un percorso che guarda lontano, ma che parte da un gesto semplice: dare ai ragazzi la possibilità di raccontarsi. Perché, in fondo, ogni segno tracciato su carta può diventare un primo passo verso la consapevolezza, la condivisione e la cura.

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