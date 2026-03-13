meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto, pioggia 10°
Sab, 14/03/2026 - 13:50

data-top

sabato 14 marzo 2026 | ore 14:10

Silvio Garattini a Cuggiono

Venerdì 13 marzo alle 21 a Villa Annoni l’incontro con il fondatore dell’Istituto Mario Negri. Un dialogo su salute, ricerca e sanità pubblica.
Cultura - Silvio Garattini la locandina

Un appuntamento di grande valore culturale e scientifico è in programma a Cuggiono. Venerdì 13 marzo, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Villa Annoni, sarà ospite il professor Silvio Garattini, tra le figure più autorevoli della ricerca scientifica italiana.

Oncologo, farmacologo, ricercatore e divulgatore, Garattini è presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, centro di eccellenza internazionale nel campo della farmacologia e della medicina. Autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche su riviste mediche internazionali, ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei farmaci, alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

A 97 anni rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di vitalità e lucidità. Chi lo incontra rimane colpito non solo dalla sua forma fisica, ma soprattutto dalla capacità di analisi, dalla chiarezza di pensiero e dalla prontezza di spirito, qualità che spesso fanno invidia anche a persone molto più giovani.

Nel corso della serata Garattini dialogherà con il pubblico affrontando temi centrali per la società contemporanea: il valore della ricerca scientifica, le prospettive della medicina, la prevenzione e il futuro della sanità pubblica. Un momento di confronto e riflessione che offrirà ai cittadini l’opportunità di ascoltare direttamente la voce di uno dei protagonisti della scienza italiana.

L’incontro è organizzato dall’Ecoistituto della Valle del Ticino con il patrocinio del Comune di Cuggiono. Per partecipare è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo info [at] ecoistitutoticino [dot] org
oppure contattando il numero 348 351 5371.

Una serata che si preannuncia ricca di spunti e contenuti, con una testimonianza preziosa di passione per la ricerca, impegno civile e attenzione alla salute dei cittadini. Un appuntamento davvero da non perdere per tutta la comunità.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

La Memoria interroga il presente
Inveruno - Incontro con Carlo Greppi, la locandina
Attraverso la vicenda di Lorenzo e la sua amicizia capace di resistere all’orrore dei campi di sterminio, Greppi accompagna il lettore dentro una riflessione che va ben oltre il passato.
'La grande paura di Hitler' arriva sul grande schermo
Hitler Arte_Locandina.png
Nella Sala della Comunità di Cuggiono il 5 novembre come evento speciale al cinema il nuovo docu-film che racconta la guerra del nazismo contro l’arte moderna. Perché, ieri come oggi, creatività e pensiero critico sono la linfa vitale della democrazia.
Un settembre di eventi e tradizioni
Bernate Ticino - Un momento di una regata storica
Dalla processione e la regata sul Naviglio a Bernate Ticino alla Sagra del Baragioeu di Cuggiono, alle feste a Castano Primo, Corbetta e Cusago: tanti eventi tra tradizione, sapori e musica.

Invia nuovo commento