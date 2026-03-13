Silvio Garattini a Cuggiono

Venerdì 13 marzo alle 21 a Villa Annoni l’incontro con il fondatore dell’Istituto Mario Negri. Un dialogo su salute, ricerca e sanità pubblica.

Un appuntamento di grande valore culturale e scientifico è in programma a Cuggiono. Venerdì 13 marzo, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Villa Annoni, sarà ospite il professor Silvio Garattini, tra le figure più autorevoli della ricerca scientifica italiana.

Oncologo, farmacologo, ricercatore e divulgatore, Garattini è presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, centro di eccellenza internazionale nel campo della farmacologia e della medicina. Autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche su riviste mediche internazionali, ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei farmaci, alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

A 97 anni rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di vitalità e lucidità. Chi lo incontra rimane colpito non solo dalla sua forma fisica, ma soprattutto dalla capacità di analisi, dalla chiarezza di pensiero e dalla prontezza di spirito, qualità che spesso fanno invidia anche a persone molto più giovani.

Nel corso della serata Garattini dialogherà con il pubblico affrontando temi centrali per la società contemporanea: il valore della ricerca scientifica, le prospettive della medicina, la prevenzione e il futuro della sanità pubblica. Un momento di confronto e riflessione che offrirà ai cittadini l’opportunità di ascoltare direttamente la voce di uno dei protagonisti della scienza italiana.

L’incontro è organizzato dall’Ecoistituto della Valle del Ticino con il patrocinio del Comune di Cuggiono. Per partecipare è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo info [at] ecoistitutoticino [dot] org

oppure contattando il numero 348 351 5371.

Una serata che si preannuncia ricca di spunti e contenuti, con una testimonianza preziosa di passione per la ricerca, impegno civile e attenzione alla salute dei cittadini. Un appuntamento davvero da non perdere per tutta la comunità.

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