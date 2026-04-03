Musei aperti al Sacro Monte di Varese per Pasquetta

È possibile comprare l’ingresso a 3 musei, Cripta, Museo Baroffio e Casa Museo Pogliaghi con un unico pass.

A Pasquetta i musei del Sacro Monte di Varese saranno aperti al pubblico e saranno visitabili con un unico biglietto cumulativo valido per l’intera giornata, offrendo ai visitatori l’opportunità di trascorrere una giornata tra arte, storia e spiritualità in uno dei luoghi più suggestivi della Lombardia. L’iniziativa è a cura di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali.

Il percorso culturale riguarda i tre musei del Sacro Monte di Varese e prevede l’accesso alla Cripta del Santuario, al Museo Baroffio e alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Con un unico pass cumulativo, al prezzo di 15 euro a persona, sarà possibile visitare tutte e tre le sedi museali dalle ore 10 alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17. Il biglietto è valido per tutta la giornata e permette quindi di organizzare la visita con calma, scegliendo se fermarsi qualche ora oppure trascorrere l’intera giornata tra il borgo di Santa Maria del Monte, le bellezze storiche e naturalistiche del luogo e le cappelle del Sacro Monte di Varese.

La Cripta del Santuario rappresenta il cuore storico e religioso del Sacro Monte, sito UNESCO dal 2003. Al suo interno sono conservati i resti della prima chiesa costruita sulla montagna, affreschi del Trecento e Quattrocento e importanti testimonianze archeologiche che raccontano l’antichità del culto mariano in questo luogo. La visita consente anche di conoscere i lavori di restauro e le soluzioni ingegneristiche che hanno permesso la riapertura al pubblico della cripta nel 2015.

Il Museo Baroffio è il più antico museo di Varese ancora visitabile. Qui è possibile ammirare capolavori dell’arte lombarda dal Medioevo al Settecento, insieme a opere fiamminghe e olandesi donate dal Baroffio e a lavori di importanti artisti europei del Novecento, tra cui Henri Matisse e Georges Rouault, in un percorso che unisce arte sacra, pittura europea e storia del territorio.

La Casa Museo Lodovico Pogliaghi è situata lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle. La casa fu la residenza dell’artista milanese Lodovico Pogliaghi, autore della porta del Duomo di Milano, che rimase affascinato dalla bellezza e dalla tranquillità del Sacro Monte e decise di costruire qui la propria abitazione, concependola come laboratorio e museo. All’interno della villa è conservata una vasta collezione internazionale d’arte, tra dipinti, sculture e arti applicate, e diversi reperti archeologici, tra sarcofagi egizi, oggetti greco-romani, porcellane e stampe orientali. La Casa Museo, di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è stata riaperta al pubblico nel 2014.

L’iniziativa rappresenta un’occasione ideale per la giornata di Pasquetta, unendo una gita all’aria aperta lungo il Viale delle Cappelle a un percorso culturale e artistico di grande valore, con la possibilità di visitare tre musei con un unico biglietto cumulativo valido per tutta la giornata.

Per comprare il pass ai tre musei del Sacro Monte andate qui: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/pass--musei-490.html

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