Le benemerenze cittadine

Lo considera come l'equivalente dell'Ambrogino d'oro di Milano. Anche Arluno vuole assegnare le sue benemerenze a cittadini che si siano particolarmente distinti in ambito sociale, culturale e sportivo onorandola. Il riconoscimento sarà intitolato ai Santi Pietro e Paolo e potrà essere concesso anche alla memoria. La candidatura potrà essere presentata o da un singolo o da una realtà associativa entro martedì 10 giugno all'indirizzo di posta elettronica protocollo [at] comune [dot] arluno [dot] mi [dot] it. Il bando e il Regolamento sono reperibili sul sito del comune.

