35 anni al servizio

Domenica 29 marzo celebrazioni tra le vie del paese per il gruppo di 'Protezione Civile': inaugurazione, musica e benedizione dei mezzi.

E' nato nel 1991 e, nel corso degli anni, ha ampliato funzioni e organico. Il Gruppo Volontari Protezione Civile di Dairago si appresta a festeggiare il traguardo dei trentacinque anni di attività. E lo farà con una cerimonia in programma domenica 29 marzo per le vie del paese dalle 9 alle 12 che prevede l'inaugurazione di una panchina celebrativa, un concerto con la Banda musicale, la benedizione dei mezzi in dotazione. Un gruppo dalle molteplici funzioni, quello della Protezione civile dairaghese, la cui attività di tutela dell'ambiente e di gestione delle calamità si è estesa anche al di fuori dei confini lombardi. Tra gli interventi effettuati figurano infatti anche la collaborazione per gestire l'emergenza di alcune alluvioni in Piemonte e del terremoto nelle Marche. La loro azione si è estesa anche al supporto per l'illuminazione tecnica durante attività di spegnimento degli incendi e nel primo intervento per incendi boschivi. Non è mancato anche il contributo in occasione di allagamenti dovuti alle forti piogge. Il corso ha svolto negli anni e continua a sostenere ancora un'intensa attività formativa di aggiornamento. Per i cittadini sarà quindi un'occasione sia per ringraziare il sodalizio della copiosa attività svolta, sia per conoscerla più da vicino.

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